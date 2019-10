Autoblog Gemist: de 5 video’s van deze week

De video's staan in het teken van de EV10daagse. Rijtesten, het aankoopadvies en een vergelijking.

Dinsdag: Formule 1 op Zandvoort: de verbouwingen

Op maandag 7 oktober 2019 werd er weer een nieuwe editie van de Junkyardrace gereden, waar ook Team Autoblog weer aan deelnam.



Woensdag: Volvo V60 T8 Twin Engine rij-impressie

De Volvo V60 T8 Twin Engine is een alleskunner. De auto heeft vierwielaandrijving, ruimte en kan volledig elektrisch rijden.



Donderdag: Aankoopadvies: elektrische auto voor de particulier

Elektrisch rijden zie je vaak in een zakelijke combinatie. Wat als jij als consument een elektrische auto overweegt? Wouter en Casper kwamen tot de volgende opties.



Vrijdag: BMW i3s rijtest: elektrisch én sportief?

De BMW i3 kennen we al een tijdje. De i3s moet elektrisch rijden met een sportief randje combineren.



Zaterdag: Hyundai KONA Electric vs. Kia e-Niro vs. Tesla Model 3

De drie populairste elektrische auto’s van dit jaar zijn toch wel de Tesla Model 3, Hyundai KONA en de Kia e-Niro. In deze video vergelijken we het trio.