Zero SR/F, het eerste echte elektrische alternatief?

Het is druk met segmenten in de motorfietsmarkt, voegt het Amerikaanse Zero daar eindelijk een leuke EV motorfiets aan toe?

Elektrisch motorrijden in Nederland

Right. EV 10 daagse op Autoblog dus hoe zit het bij de tweewielers? We duiken het motorfietssegment in waar nog niet zo veel Nederlanders shoppen. Wat is niet zo veel? Nou als we op basis van de verkoopcijfers van de eerste drie kwartalen van 2019 moeten gokken dan denk ik dat we op 100 verkochte elektrische motorfietsen eind 2019 eindigen. Maar elektrisch rijden en nog niet populair? Zijn de motorrijders in Nederland soms nog niet zo wakker als de automobilisten?

Nou, het ligt iets gecompliceerder.

Waarom gaat het omarmen van elektrisch minder snel bij motoren?

Bijtelling is geen hot topic bij motorfietsen, dus dat is geen drijfveer.

Het aanbod elektrische motorfietsen is nog niet zo groot, er is geen ‘Tesla’.

Motorrijden is voor veel motorrijders een vrijetijdsbesteding en die zijn op zoek naar geluid en ‘karakter.’

Range range range, door de beperkte ruimte voor een accupakket was 100km actieradius jarenlang een uitdaging.

Een elektrische motorfiets moet dus van goede huize komen om aan te slaan in Nederland. Kijken we naar de verkoopstatistieken dan is er eigenlijk 1 merk dat er met kop en schouder bovenuit steekt. Daar hebben ze ook nog eens in 2019 een model op de markt gezet dat wellicht wat meer mensen kan verleiden om ‘elektrisch’ te gaan.

We hebben het over Zero. Heel kort de historie van dit merk. De wieg van het merk staat in California waar vandaan in 2006 de eerste prototypes de wereld in werden geslingerd. Naar goed start-up recept duurde het even voordat de productie dan ook echt begon. Dat was in 2010, maar vooral de laatste jaren beginnen de modellen ook in design echt aansluiting te vinden bij wat de motorrijder kan waarderen. Met als voorlopig hoogtepunt de nieuwe Zero SR/F.

De elektrische motorfietsmarkt lijkt dus nog volledig uit de startblokken te moeten komen, maar is dat beeld correct? Er zijn genoeg profeten te vinden als het over elektrisch rijden gaat bij tweewielers. Maar de echte praktijk in Nederland, dat is de vraag. We komen al snel terecht bij Motoport Amsterdam waar ze ruim 120 Zero’s bij klanten hebben rondrijden. Een enorm rijdend elektrisch motorfietspark voor de Nederlandse markt. Rolf Selling, sinds 2014 eigenaar van de Motoport vestiging in 020, is zelf overtuigd van het elektrische motorrijden in het algemeen en het merk Zero in het bijzonder. Hij vertelt graag over de praktijk.

De logische vraag aan hem was dan ook:”wie koopt er een EV motorfiets?”. Rolf geeft aan dat het varieert maar dat de doelgroep op dit moment voornamelijk 40′- 50’ers zijn die de Zero als tweede motorfiets hebben. Opvallend, of misschien juist niet, is dat hij ook boswachters tot zijn klanten mag rekenen. Het schijnt dat met enige aanpassing de off-road modellen van Zero prima geschikt zijn om fluisterstil stropers op heterdaad te betrappen.

Op de vraag waarom we de nieuwe Zero SR/F op straat nog niet tegenkomen volgt een duidelijk antwoord. Begin dit jaar stond de SR/F al op de Europese introductie rond Amsterdam te schitteren (het Europese hoofdkantoor van Zero vind je trouwens in Alkmaar!). Maar het demomodel van deze Zero dealer stond pas in augustus op de stoep. Als je in augustus nog kopers van iets nieuws moet overtuigen in motorfietsland dan heb je een uitdaging. Maar goed, wat belangrijker is, er is dus een demomodel. “Eerst maar eens rijden!” zegt Rolf. Ok, kom maar op.

Zero SR/F

Voor ons staat de Zero SR/F en het eerste wat opvalt is dat het er fraai uitziet. We stappen net van de verse langeduur BMW F850GS af en daar klopt vooralsnog alles aan qua kwaliteitsbeleving. De afwerking van de Zero benadert op het eerste gezicht die beleving. Het ontwerp bevalt, maar dat is puur persoonlijk natuurlijk. Mede door de combinatie van afwezige koppelingshendel en schakelpook maar ook door het frame doet de motor ons in de verte denken aan de Aprilia Mana. Maar daar dan de fraaie versie van.. Neem je plaats op de Zero dan doet het uitzicht vanaf de zitpositie je denken aan dat van een Ducati Monster. Je zit kort op het stuur en het voorwiel is in het zicht en dichtbij. In tegenstelling tot de Monster heb je bij de SR/F echter wel bij de eerste bocht al het vertrouwen. Het gewicht hangt letterlijk erg laag en dat is de motor zelf ook. Met mijn 1,75 meter sta ik prima met beide voeten plat op de grond.

Je start de Zero door simpelweg de contactsleutel om te draaien, ‘starten’ is daarna niet meer nodig. Alleen de remmen en de zijstandaard behoeden je ervoor om ‘per ongeluk’ weg te rijden. Geen druksensor in het zadel dus bijvoorbeeld. Maar goed, zelf zal je de fout niet maken, maar als je op de motor gezeten weer uit moet leggen wat een Zero is aan een voorbijganger, dan kan het raadzaam zijn om het contact even af te zetten. Voor het geval iemand aan wil wijzen wat hij bedoelt als hij vraagt naar de gasreactie..

Na het omdraaien van het contactslot is de motor dus klaar om te gaan, want de versnellingsbak staat altijd in D. Geen koppeling en geen schakelpedaal. Voor sommigen een gemis, voor de gemakszoekers erg welkom. De aandrijving van het achterwiel geschiedt door relatief onderhoudsvrije riemaandrijving. Je kunt kiezen voor verschillende mappings, tijdens onze rit was het typisch herfstweer, dus we kozen voor RAIN.

De gasreactie is alsnog vrij direct en de daaropvolgende versnelling is verslavend lineair en krachtig. De actieradius zal dan ook vooral afhankelijk zijn van je rechterpols. De fabrieksopgave geeft een groot aantal verschillende mogelijkheden. Stadsgebruik, snelweggebruik met 90 km/u of met 113 (!) km/u en gecombineerd gebruik. Maar wat voornamelijk goed is om te weten is dat er ook daadwerkelijk relatief snel geladen kan worden en de Zero in 60 minuten weer voor 95% vol kan zijn. Dit door de optionele snellader op de Premium uitvoering die wij reden. Je kunt de Zero ook gewoon opladen via het stopcontact in je schuur, maar dan zal je meer geduld moeten hebben.

The Basics:

Zero SR/F

Motor: Elektrisch

Vermogen: 82 kW (110 pk) bij 5.000 tpm

Koppel: 190 Nm

Topsnelheid: 200 km/u

Accucapaciteit: 14,4 kWh

Actieradius: circa 250km (stadsverkeer) / circa 175km (gecombineerd)

Gewicht: 226 kg

Prijs: vanaf € 20.890,-

Leverbaarheid: Nu bij de dealer!

Even de zaken die er dus ‘elektrisch’ aan zijn. De motor maakt gebruik van de door Zero zelf ontwikkelde Z Force motor. In de SR/F hangt de 75-10 versie hiervan. 200 km/u Is mogelijk en de 190 Nm koppel en de 110 PK krijgen prima de 226 kg in beweging. Maar we hadden het over elektrisch. Het accupack is 14,4 KW groot en haalt in ideale omstandigheden 320 km. Maar gewoon mee met het verkeer op de snelweg, moet je denken aan minder dan de helft van die 320 km.

Je neemt je laadkabel mee in een ruimte die wederom doet denken aan die van de Mana. Maar hier kan alleen geen helm in, waar dit bij de Aprilia wel kon. De aandrijving geschiedt door een onderhoudsarme riem. Waar je bij een motorfiets normaal een duidelijke motorrem voelt is dat bij de Zero afhankelijk van de motormapping. Deze ‘motorrem’ helpt bij deze ev vanzelfsprekend om energie weer op te slaan in de accu’s. Hoe dit echt volledig bevalt weet je pas na even ‘heuvels’ rijden natuurlijk.

Maar is het een nuttige toevoeging?

Ja! Is het een motorfiets voor iedereen? Nee, misschien niet. Al was het alleen maar omdat niet iedereen hetzelfde zoekt in een motorfiets. Maar dat is bij auto’s niet anders. Ok, na deze dooddoeners even to the point. Puur persoonlijk word ik van de Zero wel blij als woonwerkverkeer-fiets. Automaat + onderhoudsvrije riemaandrijving en prima wendbaar. De prijs? ja, inderdaad stevig.

Karakter

Tjsa, of jij lol kan halen uit deze motor ligt grotendeels aan jouw wensen. Ga je voor geluid dan kom je natuurlijk niet aan je trekken. Ga je voor snelheid dan staat niets je in de weg om de SR/F mee te nemen naar een trackday.



Als er genoeg tijd zit tussen de 20 minuten sessies dan heb je vast een prima dag. De actieradius is voor woonwerk wellicht toch nog wel wat krap. Maar als jij met 60-80 km/u wat dijkjes gaat pakken in het weekend met wat koffiestops tussendoor. Dan kan deze Zero best wel eens een duur maar leuk speeltje voor jou zijn. En over die sportieve aspiraties gesproken, zie onder de versie van de SR/F die Zero zelf dit jaar heeft ingezet op Pikes Peak in de elektrische klasse.

Met dank aan: Rolf Selling van Motoport Amsterdam waar de rode Zero SR/F op bovenstaande foto’s voorlopig als demo nog klaar staat.