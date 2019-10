Uitslag Formule 1: Grand Prix van Japan 2019

Wie stormt er als een taifoon over het circuit van Suzuka?

Het is altijd een bitterzoet gevoel als het F1 circus neerstrijkt in Japan om wat rondjes te doen over het circuit van Suzuka. Aan de ene kant is het baantje, getekend door Hans Hugenholtz, een van de mooiste van het seizoen. Aan de andere kant betekent het ook dat het F1 seizoen langzaam maar zeker tot een einde komt en dat wil natuurlijk niemand. Imaimashī!

Voor Red Bull Honda is de race op Suzuka extra speciaal. Niet alleen omdat de race in Japan gehouden wordt, maar ook omdat het circuit letterlijk Honda-land is. In 1961 werd het gebouwd als testcircuit voor de toen nog jonge autofabrikant. De hoop is daardoor groot dat Red Bull dit weekend wat speciaals kan doen, mede vanwege de nieuwe speciale brandstof die ExxonMobile heeft meegenomen.

In de vanochtend verreden kwalificatie bleek Red Bull echter toch weer het derde team, zoals we dat de afgelopen races gewend zijn. Verstappen kon zich dit keer ook niet onderscheiden door zijn teammaat te decimeren. Letterlijk niet, want de Alexander Albon reed tot in duizendsten van een seconde dezelfde tijd als VER. Ferrari heeft de volledige eerste startrij te pakken, alleen níet in de volgorde die we de afgelopen races gewend zijn: Vettel staat namelijk op pole, vóór zijn teamgenoot Leclerc. De Duitser kan het dus toch nog. Maar goed, Suzuka is dan ook altijd al een circuit geweest dat de Duitser wel ligt.

Start

Vettel heeft het halve werk al verricht zou je kunnen zeggen, maar kan hij zijn pole ook verzilveren? Nein nein nein! Vettel komt niet lekker van zijn plek. In eerste instantie lijkt Leclerc te profiteren, maar dan zien we dat Bottas vanaf P3 beide Ferrari’s verschalkt! Ook de direct achter Bottas gestarte Verstappen heeft voor de verandering een puike start en lijkt in de eerste knik zelfs buitenom naar P3 op te kunnen schuiven. Helaas wordt onze landgenoot letterlijk van de baan getorpedeerd door zijn oude rivaal Leclerc…

Omdat Verstappens teamgenoot Albon vanaf de andere kant van de grid juist slecht van zijn plek komt en terugvalt tot achter de McLarens, lijkt Honda’s hoop om de thuisrace te winnen al meteen zo goed als vervlogen. De McLarens komen net als in Sochi wel goed van de meet en Sainz lijkt na de eerste bocht zelfs Hamilton te kunnen bedreigen voor plek vier in de race. Maar eveneens net als in Sochi, kiest Sainz er meteen rigoreus voor om Hamilton te laten gaan. We snappen de strategie van de Spanjaard wel; hij wil zijn tijd niet verdoen met een strijd die hij toch niet gaat winnen. Maar het wringt toch een beetje, je bent potverdikke aan het racen, Carlos.

Goed, na al deze gebeurtenissen bij de tumultueuze start ben je wellicht de slagvolgorde een beetje kwijt, dus even een sit rep: Bottas rijdt aan kop, gevolgd door Vettel, Leclerc, Hamilton, de McLarens en Albon. Leclerc voelt zelf echter ook een beetje pijn van zijn touché met Verstappen. Niet omdat hij straf krijgt van de wedstrijdleiding, want die laat al snel weten dat ze de touché afdoen als race-incident. Maar LEC’s voorvleugel hangt aan de linkerkant half stok.

De Monegask meent in eerste instantie echter gewoon door te kunnen rijden met de schade, tot grote ergernis van Hamilton. De Brit moet zijn noggin in allerlei rare bochten origamiën om de vonkenregen die Leclercs Ferrari opwerpt te ontwijken. Dit duurt voort totdat Leclerc’s loshangende vleugel zichzelf ‘losmaakt’ in duizenden kleine stukjes. Pas daarna komt Leclerc binnen voor een nieuwe vleugel en kan LH44 de jacht openen op Vettel en Bottas.

De raceleiding heeft het ondertussen druk, want men besluit álsnog het incident tussen Max en Charles te onderzoeken. Apart, want er was al besloten dit niet te doen. Kennelijk hebben de protesten van Verstappen en zijn team toch invloed op Tom Kristensen en kornuiten. Maar dat is nog niet alles, want ook Vettel wordt onderzocht. Collega @willeme had het al gespot: de Duitser kwam heel raar van zijn plek bij de start en heeft mogelijk een valse start gemaakt die hij daarna direct wilde ‘compenseren’.

Mid Race

In Ronde 15 valt Verstappen definitief uit. Zijn RB15 is onbestuurbaar geworden door de klap in de eerste bocht. Vooral bij het aanremmen glibbert Max’ auto alle kanten op. Geen glorieuze overwinning voor de ogen van Japanse honcho’s dus. Niet veel later besluit de wedstrijdleiding de touché tussen VER en LEC dan maar ná de race te beoordelen. Echt professioneel komt het allemaal niet direct over.

In ronde 17 opent Vettel het pitstopbal bij de toppers. Voor de directe undercut jegens Bottas kan hij echter niet gaan, want in racetrim blijkt de Mercedes weer fors sneller te zijn dan de Ferrari. Toch besluit Mercedes om Bottas een ronde later ook maar binnen te halen. Je vraagt je af waarom, maar de vraag stellen is ‘m misschien beantwoorden. Als BOT weer de baan oprijdt, krijgt hij te horen dat hij haast moet maken. Hamilton zou namelijk op een een-stop strategie zitten…

Diezelfde Hamilton maakt enkele ronden later zijn eerste en potentieel enige stop van de race. De Brit is duidelijk niet blij. Over de radio jankt hij opzichtig over het feit dat het team hem niet op de hardste compound naar buiten heeft gestuurd. Met deze mediums moet hij nu mogelijk noodgedwongen toch nog een keer stoppen en in dat geval is hij in principe kansloos voor de overwinning. Dat steekt Lil’ Lewis duidelijk een beetje.

Al snel blijkt dat Vettel in ieder geval geen rol kan spelen in de strijd om de zege. De Ferrari heeft op dit moment in het seizoen duidelijk de beste ‘one lap pace‘, maar in de race kan team rood niks beginnen tegen de zilveren. De SF90 vreet banden op als het koekiemonster koekjes. Zonder het voordeel van track position kan de rode brigade weinig doen. Dat voordeel was dit keer in bocht 1 al verloren.

Bottas gaat in ronde 37 naar binnen voor zijn tweede stop en voegt weer in op plek twee, zo’n tien seconden achter teamgenoot Hamilton. Het team heeft hem weer naar buiten gestuurd op een setje softs. BOT maakt echter niet meteen veel tijd goed op Hamilton en logischerwijze vraagt de Fin ietwat paranoïde over de radio of Lewis toch nog een keer moet stoppen. Het antwoord is bemoedigend voor VB77, want dat gaat inderdaad nog gebeuren. Lewis vraagt aan zijn team ‘Tell me what to do to win this race‘, maar dit keer lijkt het team niet bereid om daar even een snood plannetje voor te smeden.

Sterker nog, misschien wacht Mercedes wel te lang met het naar binnen halen van HAM. De bandjes op de Merc hebben nu ook wel het beste gehad en Vettel vecht en strijd om zijn Ferrari in de pitstopwindow van zijn oude rivaal te houden. Als Hamilton dan eindelijk stopt, valt hij terug tot achter de Duitser. Dat wordt potentieel dus nog een mooi gevecht tot het einde van de race.

Nu we het toch hebben over mooie gevechten: een speciale vermelding mag voor de tweede keer in twee races niet uitblijven voor Pierre Gasly. De Fransman is veel sneller dan teamgenoot Kvyat en zit lekker te knokken met Norris en de Renaults. Toch gek dat Pierre zijn mojo weer een beetje te pakken lijkt te hebben na zijn miserabele eerste seizoenshelft, die resulteerde in een demotie.

Finish

Bottas kan uiterst relaxt naar de Finish rijden voor de derde Finse zege van het jaar, maar datzelfde geldt niet voor Vettel en Hamilton. De Duitser verdedigt zich met hand en tand tegen Lil’ Lewis. Als Perez van de baan vliegt in bocht één en er een gele vlag zwaait is de hoop voor Hamilton vervlogen. Vettel sleept er dan toch nog een tweede plaats uit. Niet wat hij voorafgaand aan de race gewild zal hebben, maar door het gevecht met Hamilton op het laatst zal de gemiste zege iets minder zuur smaken. Albon doet wederom wat hij moet doen en pakt de vierde plaats, voor Sainz die zijn zoveelste P5 van het seizoen grijpt.

Leclerc wordt zesde, mits hij geen straf ontvangt na de race. De rest van de top-10 wordt opgemaakt door Ricciardo (die van ver moest komen), Gasly, Hulkenberg en Stroll. Daarbij moeten we aantekenen dat Gasly, die we een stukje hierboven nog de hemel in hebben geprezen, Perez van de baan getikt blijkt te hebben. Misschien krijgt dat dus ook nog een staartje. Kvyat en Norris ontvangen geen puntjes voor hun inspanningen vandaag. Hetzelfde geldt voor de Alfa’s, die in de achteruit lijken te zitten qua pace de laatste races. Dat Haas F1 en Williams ook geen punten halen mag geen grote verrassing meer heten.

Laatste puntje van orde: door het teamresultaat van vandaag heeft Mercedes officieel haar zesde achtereenvolgende titel gepakt bij de constructeurs. Het was slechts een formaliteit voordat dit ging gebeuren, maar goed, de zilveren verdienen toch respect voor het zo voorspelbaar maken van de F1 de laatste jaren. En nu op naar Maxico!

De volledige uitslag

