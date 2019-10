We reden met de nieuwe i3S, de kleine elektrische stadsauto van BMW.

De i3 maakt al geruime tijd deel uit van de BMW-i lineup. Door de jaren heen is de EV in het nieuw gestoken. Voor de EV10daagse van dit jaar reden we met de meest recente versie, de i3s. Is de i3s nog relevant genoeg met de huidige maatstaven en hoe goed komt deze elektrische auto nog mee? Check onze rij-impressie hieronder.

Met dank aan Mobility Service Nederland voor de actuele leaseprijzen