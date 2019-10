Volvo V60 T8 Twin Engine: rij-impressie en video

Als er een merk vroeg bij was met plug-in hybrids, dan was het wel Volvo. Er komen ook volledig elektrische Volvo’s aan, maar de PHEV speelt nog steeds een belangrijke rol voor de Zweden.

Op zich was de keuze van Volvo ook wel interessant: elektrificatie helpt niet alleen om de CO2-uitstoot van Volvo’s naar beneden te krijgen, en passant creëerden ze ook performance versies. Voorin snort immers de sterkste verbrandingsmotor, terwijl de achterwielen worden aangedreven door een elektromotor. Nog een voordeel: de PHEV’s van Volvo hebben daardoor meteen vierwielaandrijving. Lekker voor de wintersport dus.

De PHEV varianten kregen na wat omzwervingen Twin Engine, het kan maar duidelijk zijn dat er twee motoren aan boord zijn. In het gamma van Volvo zijn er inmiddels drie aandrijflijnen die de benaming Twin Engine dragen. De nieuwste is de XC40 T5 Twin Engine, die combineert een driecilinder 1.5 benzinemotor met een elektromotor van 83 pk. Het systeemvermogen is 262 pk en het gecombineerde koppel 425 Nm. Met het accupakket van 11 kWh-accu dat onder de laadvloer ligt, kan maximaal 54 kilometer elektrisch worden gereden. Mocht je verder elektrisch willen rijden, wacht dan de komst van de volledig elektrische XC40 af.

De T6 en T8 Twin Engine

Naast de driecilinder en elektromotor combinatie heeft Volvo nog twee geëlektrificeerde aandrijflijnen in het gamma; beiden hebben als basis een tweeliter viercilinder met turbo en supercharger. De 1969 cc grote viercilinder is er uberhaupt in nogal veel smaakjes bij Volvo: als 190 pk sterke T4, de 250 pk sterke T5 en de 310 pk sterke T6. Enigszins verwarrend is dat de T6 er ook als Twin Engine is met een totaal vermogen van 340 pk.

De topper voor dit moment is de V60 T8 Twin Engine en dat was het kanon wat wij bij ons hadden. De tweeliter verbrandingsmotor met turbo en supercharger levert 303 pk en 400 Nm. De elektromotor voegt daar nog 87 pk en 240 Nm aan toe. Totale score 390 pk….. Niet geheel verrassend maakt het de V60 T8 tot een echt rappe jongen, de sprint naar de 100 duurt 4,9 seconde. Dat is ruimschoots rapper dan de meest hothatches en dankzij vierwielaandrijving en automaat, lukt dat ook altijd. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u, maar dat lijkt ons ook wel voldoende.





V60 D6 vs V60 T8

De Nederlandse leaserijder heeft al ruime ervaring met hybride V60’s, zij het in de oude V60 en met een andere aandrijflijn (een vijfcilinder diesel). Wij kennen die V60 D6 Twin Engine als snelle, meestal prettige auto met een paar rauwe randjes. Waar bij de D6 Twin Engine veel duidelijker het bijschakelen van de diesel merkbaar was, is het in de T8 een bijna naadloze ervaring.

De case voor de PHEV in Nederland

Het is al weer wat jaren geleden dat er bijtellingsvoordeel zat op de plug-in hybrides. Nu rekent de overheid simpelweg de volle mep van 22% aan bijtelling op een PHEV. Dat maakt het plaatje minder gunstig, maar het is niet de enige belasting die er in Nederland op auto’s moeten worden betaald. Bij aanschaf wordt iedere gram CO2-uitstoot belast en daar scoren de PHEV’s erg goed. De V60 T8 heeft een (papieren) CO2-uitstoot van 42 gram per kilometer, het bijbehorende BPM bedrag is € 2.166,-. De V60 T5 R-Design stoot 157 g/km uit en daarvoor mag er € 11.790,- aan BPM naar Den Haag gegireerd worden. Het verschil in aanschafprijs is daardoor slechts 6 mille, maar daarvoor krijg je wel een veel snellere en met vierwielaandrijving uitgeruste V60 voort terug. Nog leuker wordt het met de V60 T6 Twin Engine, die kost slechts 3 mille meer. De V60 T6 Twin Engine is er vanaf 52.995 euro en de T8 Twin Engine vanaf 55.995 euro. Niet gek voor een auto met bijna 400 pk, toch?