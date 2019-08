Autoblog Gemist: de 6 video’s van deze week

Advies over een elektrisch leaseauto, rijden met een snelle Audi en hoe snel is je auto nou echt?

Maandag – Audi SQ5 ABT rijtest

Na een kietelbeurt van ABT levert deze SQ5 een gezonde 425 pk. Ook is het geluid sterk verbeterd met een nieuw uitlaatsysteem. Hoe dat klinkt en hoe dat stuurt? Lees en zie het in de rijtest en video



Dinsdag – Dit moet je weten voor je een elektrische auto gaat leasen

Overweeg je een elektrische leaseauto of ga je binnenkort elektrisch rijden middels een leaseconstructie? Bekijk dan deze video voor handige relevante informatie.



Woensdag – Dit is de nieuwe Audi RS 6 Avant met 600 pk

De dikste familiestation is terug. We maakten kennis met de nieuwste RS 6 Avant in een studio van Audi.



Donderdag – Aankoopadvies: trackdayauto voor 5.000 euro

Spelen op het circuit met een beperkt budget? Keuze genoeg. Wouter en Casper geven je advies.



Vrijdag – Dragy GPS – hoe snel is je auto nou echt?

Met Dragy kun je zeer nauwkeurige metingen verrichten. Een zeer fijne tool! Bekijk de video hieronder om te zien hoe het werkt.



Zaterdag – Mijn Auto: Mijn Auto: Porsche Cayenne GTS van Mark

Dit is de Porsche Cayenne GTS van Autoblog-lezer Mark.