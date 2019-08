Zo gaat de Audi RS7 eruit zien

Waarschijnlijk.

Het was het grootste nieuws van afgelopen week en een van de grotere noviteiten die je binnenkort kunt gaan aanschouwen op de IAA over een paar weken. We hebben het natuurlijk over de gloednieuwe Audi RS6. Het is een van de meest ultieme familieauto’s op dit moment.

Omdat het geen grote SUV is, kun je ook echt behoorlijk wat met die 600 pk’s. Wat wellicht het meest verrassend was aan de RS6 van deze generatie is dat Audi er bewust voor gekozen om er echt wat bijzonders van te maken. Daarmee bedoelen we niet alleen de 22″ inch wielen, maar in dit geval ook de deuren en natuurlijk de neus van de auto. De RS6 heeft namelijk de koplampen van de Audi A7.

Dan rijst natuurlijk meteen de vraag: hoe zal de RS7 er ongeveer uit gaan zien? Daar hebben de digitale kunstenaars van CarLifestyle zich mee bezig gehouden. Het resultaat is vrij logisch. Een Audi A7 met A7 neus en RS6 kenmerken. Het zou wel heel opmerkelijk zijn als ze de RS7 de koplampen van een A6 gaan meegeven. Helaas is er (nog?) geen afbeelding van de achterkant, dus we kunnen niet checken hoe de achterzijde eruit ziet. Dat is toch de grootste dissonant qua styling bij Audi’s nieuwste, aan de achterzijde doet de RS6 denken aan een iets te mollige dame, die haar ietwat te kleine string enigszins te strak heeft getrokken, als was het een rollade.

Overigens, er gaan geruchten dat de RS7 al heel snel zal volgen na de RS6. De IAA is wellicht te vroeg (sommige bronnen spreken daar wel van), maar Detroit over een paar maanden lijkt het meest plausibel. Ondanks dat de RS6 nu ook voor het eerst op de Amerikaanse markt leverbaar wordt, zullen alleen Doug DeMuro, Johnny Liebermann en andere gearheads er eentje kopen. In de Verenigde Staten is men welhaast allergisch voor stationwagons.