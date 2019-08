Motorfietsen, wat hebben we in 2019 in Nederland tot nu toe gekocht?

Natuurlijk hebben ook wij een wensenlijstje met betrekking tot welke motorfietsen de merken zouden moeten maken, maar in het kader van ‘put your money where your mouth is’. Wat kopen we in Nederland ‘Nieuw’?

Hoeveel motorfietsen kopen ‘we’ eigenlijk elk jaar?

Als we kijken naar nieuwverkopen dan waren dat er in 2018: 13.104. Dat op zichzelf was een stijging van een kleine 3% ten opzichte van 2017. Dit jaar beweegt het aantal verkochte motorfietsen zich daar boven. Kijken we naar de registraties tot eind juli dan zit de markt een ruime 750 motoren boven die van vorig jaar met 10.500 verkochte nieuwe motorfietsen. 13.104 Nieuwe motorfietsen vorig jaar en wellicht tegen de 14.000 motorfietsen dit jaar. De cijfers van de occasionverkopen hangen zo rond de 160.000 stuks jaarlijks. Een groot deel van die occasionverkopen vindt plaats tussen particulieren, zo’n 2/3 van alle transacties (bron VWE).

De motorfietsmarkt

Zoals je verwacht heeft de markt voor nieuwe motorfietsen een duidelijke piek vanaf het moment dat het in Nederland ook iets aangenamer wordt om te rijden. Zo vanaf maart begint het goed los te gaan (maart 2019 ‘deed’ meer dan 2.250 eenheden). Daarna vlakt het direct weer wat af om zo ongeveer vanaf juli/augustus weer onder de 1000 stuks per maand te zakken. Waarom tijdens maart de piek en niet in juli en augustus als het heerlijk weer is? Maart is het moment dat veel berijders traditioneel hopen dat er niet meer gepekeld wordt op de wegen, maar ook het moment dat de meeste ‘nieuwe modellen’ ook echt leverbaar zijn. Dus dan is het piekmoment qua afleveringen bij de dealers.

Rond september/oktober gonst het daarnaast al weer van de geruchten over modelupdates en geheel nieuwe modellen. Dus dan wordt het al bijna weer de moeite waard om je kruit nog even droog te houden tot het volgende jaar. In november is het immers al weer tijd voor de EICMA in Milaan waar alle nieuwe modellen worden voorgesteld. Harley heeft zelfs deze week al een update gedaan over haar 2020 modellen.

Welke merken zijn er favoriet ?

Laten we eens kijken welke merken bovenaan de hitlijst staan tot en met juli 2019. Marktleider is wederom BMW, de teller staat daar in de eerste helft 2019 al weer op 1713 eenheden ten opzichte van 1444 op hetzelfde moment vorig jaar. Yamaha en Kawasaki volgen op enige afstand maar houden elkaar wel bezig om de tweede plek. Honda volgt op gepaste afstand op positie 4.

Maar wie verkoopt de meeste Sportfietsen?

Er zijn jaren geweest dat de sportieve motorfiets steevast bovenaan de verkoopstatistieken te vinden waren. Maar dat is (helaas?) niet meer zo. Als we kijken naar de verkopen van de Sportfietsen tot en met juli zien we het onderstaande beeld op basis van de gegevens van de Rai Vereniging. We zijn zo vrij geweest om deze categorie vanaf 600cc te pakken. Want steeds meer A2 fietsen (300/400cc) krijgen een sportieve zithouding en dito look, maar de stenen trek je hier vanzelfsprekend niet mee uit de straat. Kawasaki maakt het in de registraties niet echt gemakkelijk om de verschillende modellen te onderscheiden. Binnen de Ninja range vinden we natuurlijk de H2 en de ZX-6R en de ZX-10R. Wellicht met de update van de BMW S1000RR in 2019 hadden we deze nog iets hoger op dit lijstje verwacht. Ducati geeft zelfs voor de Panigale afzonderlijk het uitlopende 1299 model en de nieuwe V4 en V4R.

Maar de late beschikbaarheid van dat model heeft hem in de verkoopstatistiek niet geholpen. Later in het jaar klimt hij wellicht nog iets verder naar de top van deze groep. Opvallend is natuurlijk dat zowel bij Honda als Yamaha, de 600/650 versie de 1000cc grote broer dik klopt qua verkopen. Bij Suzuki wordt er 1 getal genoemd voor de GSX-R range maar dat zullen vooral 1000cc’s zijn en weinig GSX-R125’s.

En wie verkoopt de meeste ‘Adventure/Allroads’?

Het mag duidelijk zijn dat je met een KTM Super Adventure verder komt op een zandpad dan met een V-strom (Suzuki DL) of een Versys als de bestuurder weet waar ie mee bezig is. Maar in de branche wordt de Adventure of Allroad groep vaak als 1 segment gezien.

Maar als we dan ook deze categorie samenpakken dan zien we dat de BMW R1250GS er bovenuit steekt. Dat is geen verrassing. De DL (V-strom familie) staat op 2, kort gevolgd door de bloedverwanten van Kawasaki met de Versys range. Opvallend is dat Yamaha in dit rijtje de afwezige is omdat de XT Téneré in 700cc versie nog niet beschikbaar is en de 1200cc versie helaas geen verkooptopper blijkt. Nieuwe toetreder in deze lijst is natuurlijk sowieso de Moto Guzzi V85TT die eerder dit jaar werd geïntroduceerd. Overigens pakken in de registraties veel merken de gehele range samen. Waar van toepassing staat dit aangegeven.

En hoe staat het met die Vintage/heritage trend?

Bij uitstek (?) de categorie waarvan je verwacht dat deze aangeschaft worden als de terrassen weer uit staan zou je denken. Vorm boven functie. In de communicatie-uitingen lijkt het wel alsof iedereen het hele jaar als Distinguished Gentleman rondrijdt, maar wordt er ook nog iets verkocht in die Vintage look?

Nou een snelle blik laat zien dat Harley met de Sportster niet meer de headlines pakt in alle tests maar qua verkopen toch bovenaan staat. Daarnaast heeft Triumph met meerdere modellen dit segment wel redelijk afgedekt. Of de Ducati Monster inmiddels ook hieronder past is trouwens voer voor discussie. Wij vinden de huidige versie meer sportief dan retro en plaatsen hem dan ook bij de ‘normale’ nakeds.

En de Naked bikes zonder retro-look?

Ook bij de motorfietsen zijn de segmenten redelijk in beweging. Waar in de markt nog wel ouderwetse termen worden gebruikt als ‘chopper’ en ‘tourmotor’, is het steeds moeilijker om het juiste label op de juiste motor te plakken. Want zijn alle Harleys en Indians choppers? Nee, ze doen goed mee met de flattracktrend net als de Husqvarna Svartpilen, met de FTR en de Sportster. Hetzelfde geldt een beetje voor de ‘normale’ nakedbikes. Want dit loopt van superbikes zonder kuip (BMW S1000R en Aprilia Tuono, KTM Super Duke) tot modellen die eigenlijk ook onder de Heritage modellen zouden kunnen vallen (Kawasaki Z900). Kawasaki goochelt ook in de naked klasse met modelbenamingen in de registraties, want hier vinden we het cryptische ‘Z’ waar niet anders dan de Z650 en de Z1000 onder kunnen vallen. Niettemin is het daarnaast duidelijk dat qua wegmotorfietsen KTM hier een goed deuntje meeblaast evenals Suzuki, Triumph, Honda en Ducati. Maar Yamaha maakt hier de bulk van haar verkopen. De MT range en de Z range van Kawasaki zijn enorm populair!

De volgende keer pakken we wat andere segmenten beet en kijken we naar de occasionverkopen en het totale rijdende park. Wat staat er eigenlijk echt onder het stof in onze schuur?

Met dank aan VWE en Rai en Bovag voor de registratiecijfers.