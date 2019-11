Autoblog Gemist: de 7 video’s van deze week

Van een Lambo tot een zeer snelle Audi.

Maandag 18 november – Lamborghini Huracán EVO rijtest

De Lamborghini Huracán is gefacelift en gedoopt tot Huracán EVO met 640 pk aan V10-plezier. Wat brengt deze update naar de supercar van Lamborghini? De rijtest lezen doe je hier.



Maandag 18 november – Ford Mustang Mach-E onthulling

Er is een nieuwe variant van de Mustang en.. het is een SUV. We maakten kennis met de nieuwe Ford Mustang Mach-E in Los Angeles, Californië.



Dinsdag 19 november – Suzuki Swift Sport: nieuwe banden en velgen

Daar is ‘ie weer. Onze Suzuki Swift Sport duurtester. In deze video krijgt de hot hatch nieuwe banden van Goodyear en een setje velgen van Sparco!



Woensdag 20 november – Audi RS Q8: eerste kennismaking

Audi is een nieuwe power-SUV rijker in vorm van de RS Q8. Een 4.0-liter V8 met 600 pk en 800 Nm koppel zorgt voor een hele hoge funfactor.



Donderdag 21 november – Aankoopadvies: winterbeuker met 400 pk voor 50.000 euro

Help, hoe kom je de winter door met leuk vermogen voor een budget van een halve ton? Casper en Wouter geven je aankoopadvies



Vrijdag 22 november – Peugeot 208 (2019) – rij-impressie

We hadden de e-208 al getest, maar de hatchback komt er ook als 208 met een verbrandingsmotor. In deze rij-impressie testen we de 208 met plofmotor.



Zaterdag 23 november – Mijn Auto: Porsche 911 GT3 RS van Frans.

Deze 911 GT3 RS is er niet zomaar eentje. Het is een auto met een verhaal, wat Frans uitlegt in deze video. Met de Porsche worden jaarlijks duizenden en duizenden kilometers gereden!