Gebruikt Super Naakt

De trend op gebied van motorfietsen lijkt steeds meer te verschuiven van racers naar sportieve nakeds én dan het liefst met veel vermogen. Ook voor 2020 staan er al weer veel nieuwe modellen te trappelen om je aandacht. Maar de prijskaartjes van powernakeds mogen er ook zijn.

€ 16.300 Triumph Speed Triple

€ 19.999 Kawasaki Z H2

€ 16.550 BMW S1000R

€ 19.790 Ducati Monster 1200S

€ 18.999 Yamaha MT-10SP

Daarom ging ik met een budget van € 10.000,- voor jullie op zoek naar de leukste nakeds op de tweedehands markt. Nakeds zijn over het algemeen alleen comfortabel bij legale snelwegsnelheden maar hebben een ongelofelijk grote funfactor en wendbaarheid!

Eerst wil ik jullie meenemen naar de Aprilia Tuono V4. Deze motor werd 3 jaar na de introductie van de RSV4 op de markt gebracht. Deze Tuono is de naked versie afgeleid van de RSV4. Waar zijn voorganger nog voorzien was van een 2 cilinder, heeft de Tuono zoals de naam al doet vermoeden een 4 cilinder in V opstelling. Bij de introductie in 2011 was dit met 176 pk de snelste naked op de markt. Een bepaalde hoofdredacteur en ex pr-manager van het merk uit Noale weet zich nog te herinneren dat daags voor de onthulling van de Tuono de Ducati Diavel werd onthuld en daardoor steeg het vermogen ‘magisch’ van de Tuono nog enkele PK’s..

De Tuono V4 stuurt met de Sachs vering heerlijk over het asfalt en het rijgedrag is subliem te noemen. Ondanks het hoge vermogen is de motor prima te beheersen, mede omdat hij is uitgerust met Traction Control, Wheelie Control, Launch Control en een Quick Shifter. De V opstelling maakt klepspeling controleren en afstellen lastiger. Tevens is er speciaal gereedschap voor nodig. De onderhoudskosten afwegen tegen het mooie geluid is zeker een aanrader.

Met een budget van € 10.000,- kun je een Tuono uit het jaar 2014 kopen (modeljaar 2012).

De Ducati Streetfighter 1098 is afgeleid van, hoe kan het ook anders, de 1098. Deze fietsen komen uit de goede oude tijd. Toen Ducati zich nog richtte op 2 cilinders. De horizontaal geplaatste koplampen in het neusje van de SF 1098 en het niet geïntegreerde uitlaatsysteem maken de motor echt wat speciaals. Als je lievelingskleur geen rood is, zal je heel hard moeten zoeken naar een zwarte of witte.

Ik heb natuurlijk de snelle nakeds voor jullie geselecteerd. Deze fiets heeft 160 pk en in combinatie met het hoge koppel van een 2 cilinder geeft dit bijna teveel vermogen. Rijden met de motor vergt dus nog wel wat stuurmanskunsten maar ik kan je zeggen dat een 2 cilinder vooral wennen is. De motor is verder leuk uitgerust met Brembo remmen en Öhlins vering. Let bij aanschaf goed op de onderhoudshistorie en de voorvorkpoten, deze willen nog wel eens lekken.

Voor € 10.000,- ben jij de man (of vrouw ;) ) met een Streetfighter 1098 uit 2009 onder je kont.

Ook de KTM SuperDuke 1290R is geen uitzondering in het rijtje en is weer voorzien van een hoop power. Hij werd in 2014 geïntroduceerd met een compleet nieuw V-twin blok. Met 180 pk zorgt dit voor genoeg reactie in elke versnelling over het gehele toerengebied en maakt hem dit de meest krachtige motor van het rijtje.

Nu heb ik zelf het geluk gehad op een SuperDuke 1290R te mogen sturen. Ondanks dat deze naked een 2 cilinder is vond ik hem totaal niet bokkig. Ik ben natuurlijk een eigenwijze Ducati gewend maar merkte dit in de KTM totaal niet. NOTE: Als je een 2 cilinder te laag in de toeren houdt valt er natuurlijk niet mee te rijden.

De SuperDuke valt op door zijn leuke design met opvallende kleuren en door zijn lelijke standaard uitlaat. Mocht je een occasion overwegen zou ik zeker een ander dempertje zoeken, verder zijn er geen specifieke problemen bekend. Aan de remmen hoef je niks aan te passen want deze zijn standaard voorzien van Brembo. Verder is de fiets voorzien van ABS en Traction Control. De eenzijdige achterbrug maakt de SuperDuke 1290R voor mij een kanshebber.

Voor de gestelde 10.000 euro krijg je een mooie 2014 motorfiets en met goed zoeken vind je er zelfs een die al is voorzien van een mooie Akrapovic demper.