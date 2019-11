BMW vraagt 1.602 Euro voor 109 pk extra op je X3

Superdeal...

Onlangs onthulde BMW de allernieuwste telg aan de X3-familie in de vorm van de X3 xDrive30e. Deze hypermoderne plug-in hybride moet voor BMW’s mid-size SUV even de groene kastanjes uit het vuur halen totdat eind volgend jaar de volledig elektrische iX3 komt. De ’30e’ baseert op de X3 xDrive20i, het basismodel met een 184 pk sterke 2.0 turbo onder de kap. In de PHEV wordt deze geassisteerd door een 109 pk sterke elektromotor.

De stroom-doping schaaft liefst 2,2 seconden van de klassieke ‘nul-naar-honderd’ af en drukt de hoeveelheid CO2 die de lucht in wordt geblazen daarbij (op papier) van 154-157 gram/km naar 49-53 gram/km. De puur elektrische actieradius bedraagt volgens fabrieksopgave een dikke vijftig kilometer. Alsof dat nog niet genoeg voordelen zijn, gooit BMW er voor ’30e’ kopers gratis optie 534 bij. Voor degenen die het lijstje niet van buiten kennen: dat is de electronische climate control met drie zones die via de BMW Connected app van buiten de auto te bedienen is. Nadeel is wel dat de bagageruimte 100 van zijn 550 liter moet afstaan aan de elektrogoodies. Maar ach, kniesoor die daar op let.

Enfin, je houdt wel van een beetje spannig en ziet zo’n extra 109 pk wel zitten, maar nu wil je de prijs nog even weten. Welnu, dankzij een man in regenjas weten we inmiddels dat die in Nederland 62.853 Euro gaat bedragen. Dat is slechts 1.602 Euro meer dan je hier voor de ’20i’ moet neerleggen, terwijl de netto prijs af fabriek bijna 10.000 Euro hoger is (48.300 Euro in plaats van 38.538 Euro). Dit komt uiteraard door de CO2-tax, die zelfs voor een zuinige vierpitter als de xDrive20i al 10.931 Euro bedraagt. Dankzij de op papier veel lagere uitstoot van de PHEV, betaal je voor diens grammetjes ‘slechts’ 2.919 Euro. Klinkt bijna schappelijk, maar vergeet niet dat je ook nog gewoon 10.143 Euro aan BTW aftikt voor de staatskas. Koop dan!!1!