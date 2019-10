Autoblog Gemist: onze 4 video’s van deze week

Een hele snelle Volkswagen in de rijtest, afscheid van een geliefd lid van de Autoblog Garage en meer.

Maandag 21 oktober – Volkswagen T Roc R rijtest en video

Een sportieve variant van een compacte crossover. Het lijkt een vreemde keuze, maar toch is het wat klanten willen. En dus probeerden we de Volkswagen T-Roc R uit.



Dinsdag 22 oktober – Autoblog Academy Porsche 911 (992) wrapup

Het zit erop voor de Autoblog Academy Porsche 911 (992). Casper blikt samen met Dolf Dekking terug op de tijd dat de 992 in de Autoblog Garage verbleef.



Donderdag 24 oktober – Volkswagen Golf 8 introductie

De achtste generatie Volkswagen Golf is een feit. In een studio maakte Casper kennis met de nieuwe Golf en laat hij je alle ins- en outs zien.



Zaterdag 26 oktober – Mijn Auto: Audi RS 3 van Tom

De RS 3 is een geweldige hot hatch met zijn turbo vijfcilinder. We reden in deze Audi van Autoblog-lezer Tom.