Charles Leclerc niet blij met gridstraf Verstappen

Er is altijd een kind van de rekening.

Gisteren was het weer ouderwets spannend tijdens de kwalificatie van de GP in Mexico. Het was al vrij snel duidelijk dat de Red Bulls het hele weekend behoorlijk snel waren. Dat de RB15 goed genoeg voor pole position was, was toch een beetje een verrassing en mooi meegenomen.

Na de race gaf Verstappen al aan dat hij niet van zijn gas was afgegaan. Valtteri Bottas stond daar stil na een zware crash, waarbij direct de gele vlag werd gezwaaid. De regels schrijven dan voor dat je op die locatie waar de vlag gezwaaid wordt, je iets van je gas afgaat. Dat deed Verstappen niet, mede dankzij zijn eerlijkheid leek het alsof de stewards er toch naar gingen kijken (of nu wel moesten kijken). Dat de ronde ongeldig werd verklaard is geen probleem. Verstappen had namelijk de snelste ronde eerder in de sessie op zijn naam geschreven. Hij had al pole. De straf van drie plaatsen terug, die hakt er wel in. Overigens: voor de statistieken blijft de pole wél op naam staan van Verstappen.

Maar hoe erg is die gridstraf eigenlijk? Iemand die gek genoeg niet blij is met de straf is Leclerc. In diverse interviews gaf hij aan juist wel blij te zijn met de tweede plaats. De start bij de GP in Mexico begint met een met een zeer lang recht stuk, waarbij je als voorste coureur de enige in het veld bent zonder slipstream. Die goede uitgangspositie heeft Leclerc nu niet meer.

Wat zijn nu de kansen voor Verstappen? De winst is nog steeds in zicht. Bij de start is het mogelijk een of twee plaatsen goed te maken met goed gebruik van de slipstream, alhoewel de Honda niet de power heeft van Ferrari. Dus dat kan lastig worden. Hamilton probeert vooral niet te crashen, dus die zal niet te veel risico nemen. Oh, dan het weerbericht: hier ziet er naar uit dat het gaat regenen. Om 14:00 is de kans 60%, om 14:30 (lokale tijd) stijgt dat naar 76% kans op neerslag.