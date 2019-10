Volkswagen T-Roc R: rijtest en video

Een sportieve variant van een compacte crossover. Het lijkt een vreemde keuze, maar toch is het wat klanten willen. En dus proberen we vandaag de Volkswagen T-Roc R uit.

Als een model het goed voor je merk doet, dan moet je dat zoveel mogelijk uitmelken. De T-Roc is een schot in de roos voor Volkswagen, met verkoopcijfers die de stoutste verwachtingen in Wolfsburg overtroffen. En dus is het tijd voor varianten op het succes. Onlangs kondigde Volkswagen zelfs een cabriolet aan op basis van de T-Roc, maar ook de auto die wij vandaag rijden wordt door Volkswagen gezien als modelvariant en niet zo zeer als uitvoering van de T-Roc. De T-Roc R belooft dus écht iets speciaals te zijn.



En daarom zijn we vandaag in Nice, in Zuid Frankrijk, om dit ding eens stevig aan de tand te voelen. Maar voordat we gaan rijden worden we eerst door iemand van Volkswagen over de belangrijkste details van de auto gebrieft. Zo vertelt de meneer ons dat de T-Roc R beschikt over een 2.0 liter TSI die goed is voor 300 pk en 400 Nm koppel. De vierwielaandrijving 4Motion verdeelt al die power over de vier wielen, nadat deze door de 7-traps DSG versnellingsbak met dubbele koppeling is gekomen. Prima.



Mocht je denken ‘Waar ken ik die informatie van?’ dan wil ik je wel even op weg helpen: Seat Leon Cupra R, Volkswagen Golf R, Audi S3 en Audi SQ2 zijn een aantal varianten op dit thema die we al kennen. En die laatste lijkt er uiteraard het meeste op. Sterker nog: zelfs de topsnelheid en de sprint naar 100 duren exact even lang: 250 kilometers per uur (begrensd) en 4,8 seconden tot de om 40% van die topsnelheid te bereiken. Uiteraard moet dan wel gebruik gemaakt worden van het standaard aanwezige launch control. Oorspronkelijk meldde Volkswagen overigens een sprint naar 100 in 4,9 seconden bij de onthulling van de auto, maar blijkbaar hebben ze nog ergens een tiende seconde gevonden.



Om al dat geweld een beetje te beteugelen vinden we de forse remmen van een Golf R Performance achter de standaard 18 en optioneel zelfs 19 inch grote wielen. Dat ziet er dik uit en gaat goed samen met de R-Style bumpers met aan de voorzijde verticaal geplaatste LED dagrijverlichting, zwarte grille, dubbele uitlaten (optioneel van Akrapovic) en andere details die duidelijk zorgen voor een spierballenlook: dit is meer dan gewoon een T-Roc, zoveel moge duidelijk zijn.



In het interieur zien we ook veel R’s. Die zien we onder andere op het stuur, de speciale sportstoelen, de instaplijsten, het infotainmentsysteem bij opstarten, enzovoort. Verder zijn er een hoop sierlijsten, uitgevoerd in Piano Black, wat iets braver oogt dan de carrosseriekleur die in de concept werd getoond. Ook is er materiaal in carbonfiber-look gebruikt en heb je een zwarte hemel standaard in de Volkswagen T-Roc R.



Het sportstuur is afgeplat en ligt goed in de hand, de vraag is hoe lekker het werkt in samenwerking met de progressieve besturing, waardoor je minder omwentelingen hoeft te maken om van links tot rechts te komen. Om uit te vinden hoe prettig die besturing is, gebruiken we de startknop om de 2.0 tot leven te wekken: tijd om dit ding eens stevig aan de tand te voelen.



De 4Motion vierwielaandrijving is voorzien van Active Control, dat afhankelijk van de gekozen rijmodus (Snow, Street, Offroad en Offroad Individual) een bepaalde verdeling van de kracht hanteert. Los van deze onderstelknop is er een knop voor de verschillende Driving Modes. Standaard is er een verlaagd onderstel, maar de werking van de dempers kan afhankelijk van de gekozen rijmodus (Comfort, Normal, Sport, Eco, Individual) aangepast worden. Bovendien is er nog een Race Mode. Mocht je echt rondetijden willen vlammen op de Nürburgring dan kun je de tractiecontrole gedeeltelijk of volledig uitschakelen.

En wat kan zo’n ding dan? Nou, als we beginnen met het vertrekken uit stilstand: hard gaan. Launch Control is bijna te steriel maar de optimale duw in je rug gaat ook weer niet snel vervelen. Soms droom je van iets meer drama, maar we hebben natuurlijk met Duitse efficiëntie te maken.



Qua sturen is het allemaal wat ingewikkelder. Natuurlijk, de T-Roc is een succesnummer voor Volkswagen. Met 400.000 verkochte exemplaren in een slordige twee jaar tijd is het logisch dat er niches opgezocht worden. De onthulling van de T-Roc convertible was er één, de onthulling van de T-Roc R is nu een tweede. Maar een T-Roc blijft wel een crossover, een CUV om precies te zijn. En dat betekent dan weer Crossover Utility Vehicle. Een variant op een SUV dus. En SUV’s zijn niet gemaakt om hard om bochten te gaan en dat geldt ook voor deze T-Roc R.



Grappig genoeg is het niet eens het overhellen of onderstuur dat roet in het eten gooit, want beide valt wel mee. Ja, je rolt wat meer over de lengteas dan in een gewone hatchback, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. De onderstelbazen hebben zelfs weten te zorgen dat onderstuur niet echt een item is. Het is vooral het gebrek aan échte communicatie met de voorwielen en het gewicht (1575 kilogram) dat de T-Roc R een beetje parten speelt. Eerlijk is eerlijk: het weggedrag is zeker niet slecht, lang neutraal en uiteindelijk een beetje onderstuur om aan te geven dat je aan de grens van het kunnen van de T-Roc R zit. Je kunt echt plezier maken met de T-Roc R, het is niet alleen lol in een rechte lijn. Maar toch, bij elke vlot genomen bochtencombinatie denk ik: dit was leuker geweest in een Golf R.



De variabele rijmodi en de afzonderlijke settings voor de 4Motion vierwielaandrijving zorgen ervoor dat je meestal gewoon goed uit de voeten kan met de T-Roc R. Of je de 19 inch velgen nodig hebt kun je je overigens afvragen, zelfs in comfortmodus krijg je nog best wat richels en gaten net wat harder door dan nodig is. Waarschijnlijk doe je jezelf een groter plezier met de 18 inch. Scheelt weer een paar centen, die je vervolgens kunt besteden aan de optie die je wél wil hebben: de Akrapovic titanium uitlaat. Een optie van een slordige €3800 euro die je veel meer beleving geeft.



En dat brengt ons bij de conclusie. Word ik hebberig van de T-Roc R? Tot op zeker hoogte snap ik het wel, maar ik zou beter uit de voeten kunnen met een Golf R. Die is wel duurder trouwens, ongeveer €5500 euro om precies te zijn. Dus wellicht dat de Volkswagen T-Roc R de mensen die 10% willen besparen* op een Volkswagen Golf R aan kan spreken. Voor dat geld koop je een nagenoeg even snelle maar wel minder leuk sturende Volkswagen. Dat komt niet doordat de T-Roc R slecht is overigens, maar de Golf R is vreselijk goed. Oh, en er is een trekhaak leverbaar, dus je e-bikes naar de Veluwe vervoeren ging nog nooit zo snel.

*De exacte prijs mag ik nog niet melden als dit artikel geplaatst wordt, maar ik beloof je dat je hem morgenochtend bij ons op de site kunt lezen.