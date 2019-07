Autoblog Gemist: onze 7 video’s van deze week

We reden onder andere met de Porsche 718 Spyder, maakten kennis met een gloednieuwe Audi en zocht een occasion met veel vermogen voor een acceptabel bedrag.

Zondag – afscheid duurtester (Jaguar I-PACE)

Na een periode elektrisch rijden in een Britse crossover hebben we afscheid genomen van de blauwe Jaguar I-PACE. Hoe is die periode bevallen en welke conclusie is daaraan verbonden? VIDEO!



Maandag – rijtest Porsche 718 Spyder

It was a long time coming, maar eindelijk onthulde Porsche de 718 GT4. Tegelijkertijd trok Porsche het doek van de 718 Spyder. Net als de GT4 met een atmosferische zescilinder. In dit geval zonder tussenkomst van een dak tussen jou en het uitlaatgeluid. Hoe dat voelt check je in de rijtest hieronder of klik HIER voor tekst en video.



Dinsdag – Sexy Shortlease: het kan toch!

Bij een leaseconstructie denk je al gauw aan een contract van twee jaar of meer. Het kan ook anders, met shortlease. In deze video nemen we de BMW 4 Serie Gran Coupé als voorbeeld.



Woensdag – onthulling Audi A3 Sportback

In een ondergrondse studio op een andere planeet mocht Wouter in het diepste geheim kennis maken met de Audi Q3 Sportback. Alles over de nieuwe SUV Coupé van Audi zie je in deze video.



Donderdag – Aankoopadvies: 400 pk voor 20.000 euro

Kun je met een budget van 20.000 euro een toffe auto met minimaal 400 pk fixen? Wouter en Casper gingen op zoek en kwamen met een aantal interessante opties.



Vrijdag – Renault Clio V RS Line: zo moet je hem hebben

De nieuwe Clio V is een vlotte hatchback om te zien. Dan moet je hem wel in de juiste configuratie hebben. Casper stelt de Clio V als RS Line aan je voor. Wat dit precies betekent en wat je krijgt zie je in de video hieronder.



Zaterdag – Mijn Auto: Ford Mustang Shelby GT500 Cabrio van Pim

Autoblog-lezer Pim heeft een Mustang en niet zomaar eentje. Dit is een heuse Shelby GT500, als cabrio. Video!