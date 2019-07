Zo kijk je Formule 1 races tijdens je vakantie

Oh ja, hoe zat dat ook alweer?

Nog niet eens zo heel lang geleden was sport kijken totaal anders dan tegenwoordig. We hebben in dit geval niet over wedstrijden thuis bekijken. Dat is gelukkig niet heel erg veel anders tegenwoordig. Met een aantal vrienden familieleden op de bank, een hapje en drankje erbij en genieten maar.

Nee, we hebben het voornamelijk over sport kijken tijdens de vakantie. Dat was vroeger een behoorlijk stressvolle onderneming. Zo zijn WK wedstrijden overal te vinden, maar als Italië of Frankrijk net in de kwartfinale is gestrand, is de WK-gekte vrij snel afgelopen. Dan wordt het vrij lastig als Nederlander in een bar de wedstrijd te volgen.

Voor Formule 1 fans is het nog lastiger, eigenlijk. De sport is niet overal even populair. Wereldwijd wordt het zeer goed bekeken, maar het scheelt een beetje per land of je wel of niet kunt kijken in je hotelkamer. Wat moet je dan? Gelukkig, zoals vermeld zijn de tijden veranderd en is het mogelijk om tegenwoordig ook races online te bekijken. Tegenwoordig is een mobiele databundel groter dan ooit, dus twee uurtjes kunnen er prima vanaf.

Voor Ziggo abonnees is er wederom goed nieuws, want die zenden alle F1-wedstrijden live uit (ook buiten de EU kan je Ziggo kijken met deze tip). Heb je geen abonnement, dan kun je voor € 3,99 de race kijken en bekijken op je device, of streamen naar je AppleTV of Google Chromecast.

Er is ook een officieel F1TV abonnement. Het idee erachter is geweldig. Je kan alles volgen plus nog een heleboel meer. Je kunt hier kiezen naar welk commentaar je luistert. Nadeel is dat je een investering moet doen van 60 euro (voor 12 maanden) en dat deze dienst nog niet altijd even prettig werkt. Ook het streamen naar de televisie blijkt lastig. Wel kun je je laptop via een HDMI kabel koppelen om zo de race op je televisie te bekijken, maar anno 2019 moet dat toch iets vloeiender kunnen.

Het lijkt vrij simpel, je logt in op je account (bij jouw streamingdienst naar keuze) en je kan de race volgen. Werkt dat dan ook in het buitenland? Nou, eh, nee: niet altijd. Daar sta je dan met nog een paar minuten voor de start. Je probeert het nogmaals en het lukt wederom niet. Dat komt door je IP-adres. Aan het IP-adres kunnen ze zien waar je inlogt. Op basis van de locatie is het mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van de streamingdienst.

Dus wat moet je dan doen? Je gaat snel op zoek naar een ‘openbare’ streamingdienst op het wereldwijde web. Moeilijk veel schermen die je weg moet klikken, met name dat superkleine rode kruisje is op de iPad bijna niet weg te drukken. Het resultaat is veel ergernis, haperende streams en een F1 start die je ondertussen dik gemist hebt.

Om dit scenario te voorkomen, is het handig om van te voren even te checken of de streamingdienst die je gebruikt ook werkt buiten Nederland. Dat is namelijk heel vaak niet het geval. Een andere mogelijkheid is dat het pakket iets gewijzigd wordt. Denk aan Netflix, waarbij je ineens andere series en films tot je beschikking hebt dan in Nederland.

Wat zijn de opties om toch te kunnen kijken?

Dus wat is dan de oplossing? Simpel: gebruik een VPN omleiding. Een VPN omleiding is een manier om de streamingdienst te laten denken dat je in het land aanwezig bent, daar waar de streamingdienst actief is. Je kunt in de VPN-app het land aangeven en deze zal zich via een omleiding aanmelden bij jouw streamingdienst. Ergo: je kunt de race zonder haperen en zonder storingen bekijken.

Een VPN regelen is vrij eenvoudig. Je kan online een goedkoop abonnement afsluiten, dat kost je een paar euro. De app is no time gedownload en snel te activeren. Op deze manier kun je tijdens je vakantie gewoon de GP van Duitsland gaan bekijken. Of die andere sportwedstrijd die je in Nederland wél gewoon kan kijken. Zo neem je een stukje gemak mee van thuis, voor de ideale vakantie.