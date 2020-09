Autoblog Goes Electric - Laadpas informatie [video] - Autoblog.nl

Onderweg laden, dan moet je wel de juiste laadpassen hebben. Wij geven je in deze video wat laadpas informatie.

Elektrisch laden, daar heb je dus een laadpas voor nodig. Waar je verwacht dat je gewoon met je pinpas of je creditcard overal zou kunnen ‘afrekenen’, is dat bij elektrisch laden nog niet het geval.

Is een laadpas nodig?

Tenminste, niet altijd! Als jij Tesla rijdt, dan heb je voor het supercharger netwerk geen laadpas nodig. Maar wanneer ‘gratis chargen’ geen onderdeel is van jouw Tesla dan heb je wel gewoon een creditcard nodig om te kunnen ‘tanken’. Fysiek hoef je die niet bij je te hebben. Maar als betaalmethode is hij wel noodzakelijk.

Voor alles wat niet Tesla is heb je wel een fysieke laadpas nodig. En hier geldt ook vaak: 1 is geen! In Nederland kan je prima met 1 goede laadpasleverancier op pad. Maar als je de grens overgaat dan kan het geen kwaad om 2 of 3 laadpassen in je achterzak te hebben om zeker te weten dat het laadstation ergens ver van de snelweg jou ook van stroom gaat voorzien.

Kosten van een laadpas

Je kunt kiezen voor een laadpas zonder abonnementskosten. Vooral geschikt wanneer je sporadisch laadt. Je kunt ook kiezen voor een laadpas voor bijvoorbeeld € 5 per maand met een lagere prijs per Kilowatt.

We hebben drie Tips voor laadpassen op basis van onze ervaringen en die van Mobility Service. Ter info: CPO tarief is het ‘Charge Point Operator’ tarief. Dat is goed Nederlands voor: het tarief dat de laadpaaleigenaar berekent per kWh.

Tip 1: Laadpas Shell Recharge (Newmotion)

Gemiddelde prijs per 200kWh € 73,55

Gratis aan te vragen pas en geen maandkosten

Cpo-tarief + 0,35 euro transactiekosten per sessie

App

Grootste Europese dekking met meer dan 155.000 publieke laadpunten

Tip 2 laadpas Plugsurfing

Gemiddelde prijs per 200kWh € 93,12

Eenmalige aanvraagkosten van 9,99 euro

Je betaalt een cpo-tarief + 10% per kWh roamingkosten

Goede Europese dekking

Geen app

Tip 3 laadpas Eneco

Gemiddelde prijs per 200kWh € 83,40

Gratis pas aan te vragen, daarna kost hij 3 euro per maand, met een vast ac-tarief van 0,36 euro/kWh. Starttarief is 0,61 euro per sessie.

Dekking: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk.

Geen app

Is snelladen echt zo duur?

Bij Fastned betaal je een hoog starttarief van circa € 2, dus als je dan maar een aantal Kilowatt gaan laden, zijn dat dure kW’s! Maar in de mix met thuisladen zal het toch echt goedkoper zijn dan ‘benzine tanken’.

Kan je eigenlijk nog meer met je laadpas?

Je kunt een tankpas nemen MET een laadstrip, dus dan kan je er ook gewoon benzine of diesel (of lpg) mee tanken. Carwash betalen en parkeren, noem maar op. Maar een gewone laadpas, daar kan je inderdaad alleen mee laden. Dus daar zijn nog wel wat verbeteringsmogelijkheden voor in de toekomst.

Voor nu dus vooral het advies: ga je naar het buitenland, zorg dat je meer dan 1 pas hebt. Dan zal je zelden voor een verrassing komen te staan. En kies dan als ‘noodpassen’ voor een laadpas zonder maandelijkse kosten want je zult ze in de praktijk wellicht bijna nooit gebruiken.