Tbs voor negen keer gezakte CBR-brandstichter - Autoblog.nl

De wraakzuchtige examenkandidaat heeft vandaag zijn straf te horen gekregen.

3 januari om kwart voor acht kregen de aanwezigen op het hoofdkantoor van het CBR te maken met een enerverend begin van de dag. Een 38-jarige man liep namelijk met een tas en een emmer benzine naar binnen en stak de boel in de fik. Gelukkig raakte niemand gewond, maar iedereen was waarschijnlijk wel meteen wakker.

Bij het horen van zo’n verhaal denk je al vrij snel aan een wraakactie van iemand die nog een appeltje te schillen had met het CBR. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. De man in kwestie, een zekere Ahmad B. uit Den Haag, was namelijk al negen keer gezakt. Dit was nogal frustrerend voor de beste man, omdat hij in Syrië al jaren een rijbewijs had.

De CBR-brandstichter heeft inmiddels zijn vonnis te horen gekregen. Het OM had drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Uiteindelijk is alleen voor het laatste gekozen, zo luidde de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De behandeling kan tot vier jaar duren. Deskundigen kwamen tot de conclusie dat Ahmed B. verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij had ook last van een “verminderde realiteitszin”. De kans op herhaling is groot, want de dader ziet nog steeds niet in dat dit een buitenproportionele actie was.

Nu de brandstichter wordt opgenomen in een tbs-kliniek hebben ze bij het CBR voorlopig niets te vrezen. Tenzij er nog meer examenkandidaten serieuze wraakgevoelens koesteren. Hoewel er geen lichamelijk letsel te betreuren viel, was de materiële schade bij het CBR trouwens wel aanzienlijk. Het Rijswijkse hoofdkwartier kon zes maanden niet gebruikt worden. En dat terwijl ze het al zo druk hebben.