Dit is de vervanger van Claire Williams - Autoblog.nl

Williams maakt bekend wie het stokje van teambaas (voorlopig) gaat overnemen.

Vorige maand kwam er een einde aan een tijdperk. Het team van Williams is namelijk niet langer van Williams. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital is nu de eigenaar van het team. Dit betekent niet meteen dat alles gaat veranderen, maar dat er één ding ging veranderen was al snel duidelijk: Claire Williams moest het veld ruimen.

En inderdaad: vorige week werd officieel het vertrek van Claire aangekondigd. De enerverende Italiaanse GP was zodoende de laatste die Claire meemaakte als teambaas. Ondanks het feit dat de rollen in deze race bijna omgekeerd waren, kon Williams hier niet van profiteren. Een plaatsje in de top tien zou een leuk afscheidscadeautje zijn geweest, maar het mocht niet zo zijn.

Claire is dus uitgezwaaid, maar komend weekend staat de volgende GP alweer op de kalender. Williams moet dus een nieuwe teambaas paraat hebben. Het team maakt vandaag middels een persbericht bekend wie deze taak op zich gaat nemen: Simon Roberts. Hij trad eerder dit jaar bij het team aan als Manging Director.

Roberts kan bogen op de nodige ervaring. Hij begon zijn carrière in de Formule 1 bij McLaren in 2003, waar hij de rol van Operations Director en General Manager vervulde. Na een korte stint bij Force India maakte hij weer een comeback bij McLaren. Nu heeft hij het dus zelfs tot teambaas geschopt. Teambaas van Williams zijn is misschien niet de meest dankbare taak, maar toch.

Uiteraard is dit slechts een tijdelijke benoeming. Op termijn zal er een definitieve vervanger voor Claire Williams aangewezen worden. Wie dat gaat zijn en wanneer hij/zij gaat aantreden is nog niet bekend. Als iemand nog goede suggesties heeft kun je die mailen naar [email protected] Of gewoon hier in de reacties zetten.