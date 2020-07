Autoblog Goes Electric – Thuisladen, hoe doe je dat?

Thuis ‘tanken’ oftewel, je EV opladen, is erg comfortabel. Dit komt er allemaal bij kijken.

Goed, je overweegt een elektrische auto of gaat binnenkort elektrisch rijden. Dan moet je de auto natuurlijk ook kunnen opladen. Hoe dat zit en welke mogelijkheden er zijn komen aan bod in dit tweede deel van Autoblog Goes Electric!