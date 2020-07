Exclusief: dit is de Nederlandse prijs van de AMG GT Black Series

Hou je vast: de torenhoge Nederlandse prijs van de AMG GT Black Series is bekend.

We schreven vorige week al dat de Black Series krankzinnig duur was. Dat ging toen nog over de Duitse prijzen. Inmiddels is ook de Nederlandse prijs bekend. Zelfs nu we de Duitse prijs al wisten, is het nog even slikken.

Het is inmiddels een kleine drie weken geleden dat de Black Series voor het eerst aan ons gepresenteerd werd via een video met Shmee150 in de hoofdrol. De op de GT3 geïnspireerde auto deed de AMG GT-R en zelfs de AMG GT-R Pro meteen heel braaf ogen.

De andere AMG GT-derivaten werden niet alleen qua uiterlijk vertoon overschaduwd, maar ook qua techniek. De Black Series heeft namelijk een doorontwikkeld versie gekregen van de bekende 4.0 V8. Deze levert liefst 730 pk en 830 Nm koppel. Mercedes heeft dus geen half werk geleverd met de Black Series.

Wat voor bedrag moet je daarvoor neertellen? Mercedes heeft nog geen officieel bericht de wereld ingestuurd, maar de configurator verraadt al de prijs. De vanafprijs is niet minder dan €420.982. Er zit dus qua prijs een enorm gat tussen de Black Series en de AMG GT R, die al vanaf €242.250 te krijgen is.

De meest direct concurrent is waarschijnlijk de GT2 RS, maar die is niet meer leverbaar. Een nieuwe zal er ongetwijfeld komen, maar daarvoor moeten we nog even geduld hebben. Hetzelfde geldt voor de Huracán Performante. Momenteel moet je de concurrentie dus vooral bij Ferrari en McLaren zoeken. De F8 Tributo kost momenteel €296.147 en de McLaren 720S €318.185 . Deze supercars hebben allebei maar 10 pk minder dan de Black Series. Zelfs de extreme 765LT is met een prijskaartje van €412.000 nog goedkoper. Conclusie: de Black Series is dus echt krankzinnig duur.

Met dank aan Moran voor de tip!