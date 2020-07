Jaguar Land Rover wijst nieuwe baas aan

Kosten besparen, mensen ontslaan: iemand moet het doen.

Jaguar Land Rover is de afgelopen jaren bestuurd door Ralf Sp… pardon, Sir Ralf Speth. Begin dit jaar werd bekend dat hij er in september het bijltje bij neer gaat gooien. Als CEO van JLR dan, hij blijft namelijk nog wel actief in de Raad van Bestuur.

De logische vervolgvraag is dan: wie gaat het stokje overnemen? Er deden verschillende namen de ronde. Tot genoegen van de chauvinistische Nederlanders onder ons werd ook de naam Bram Schot genoemd. Jaguar Land Rover zou ook voormalig BMW-honcho Klaus Fröhlich serieus overwegen als nieuwe CEO. Dat is in ieder geval wat de Financial Times meldde.

Hoe dichtbij deze heren waren zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar ze zijn het in ieder geval allebei niet geworden. Jaguar Land Rover maakt namelijk bekend dat Thierry Bolloré die nieuwe CEO wordt. Deze Fransman kenden we tot en met oktober vorig jaar als de CEO van Renault.

Bolloré heeft het niet lang volgehouden als CEO van Renault. Er zaten namelijk nog geen negen maanden tussen het moment dat hij Carlos Ghosn opvolgde en het moment dat hij de zak kreeg. Hij had wel sinds 2012 diverse andere topfuncties binnen Renault, waarbij hij nauwe banden had met Ghosn. Hij begon zijn carrière bij Michelin, om vervolgens over te stappen naar Faurecia, een van de grootste leveranciers van auto-onderdelen. Nu gaat hij voor het eerst zijn geluk beproeven bij een niet-Frans bedrijf.

Renault en Jaguar Land Rover hebben in ieder geval in een ding in het gemeen momenteel: ze zitten allebei in financieel zwaar weer. De holding noteerde ruim €465 miljoen verlies. Werk aan de winkel dus voor Bolloré.