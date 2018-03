Autoblog Hypercut: Autosalon van Geneve 2018

Sluit de gordijnen, zet je smartphone uit en negeer de deurbel. Dit is de Autoblog Hypercut met betrekking tot de Autosalon van Geneve 2018.

De stappentellers van Wouter, Casper en cameraman Martijn én de servers van de site stonden roodgloeiend deze week. Team Autoblog opereerde vanuit binnen- en buitenland om jullie het laatste nieuws te brengen. De doorgewinterde F5’er heeft het nieuws op de voet kunnen volgen. Er bestaat echter een kans dat je iets hebt gemist. Even naar de WC voor een grote boodschap en de homepage stond alweer vol met vers autonieuws.

We brachten je zo’n 40 artikelen per dag, goed voor ruim 1,5 miljoen pageviews per dag, tijdens de persdagen van Genève. Onze fotoslaven schoten een slordige 70 galleries en we maakten ruim 10 uitgebreide verslagen op video. Kortom: we vergeven je als je iets hebt gemist. Daarom hier de Autoblog Hypercut! Al het nieuws van Genève in een twee uur durende video, met exclusieve beelden voor de Hypercut-kijker!

Teruglezen? In dit artikel een overzicht van alle primeurs en klik HIER om alle galleries nog eens rustig te bekijken. De Autoblog Hypercut van Genève 2018 check je hieronder, inclusief een frisse intro: