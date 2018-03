Kahn heeft weer een speeltje voor het rijke plebs

Voor als je meer vrienden dan smaak hebt!

Het hoe en waarom van de Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 is vrij onlogisch. Er is geen valide reden om te denken dat de 6×6 een goed idee is. Het ding is groot, lomp zwaar, krap van binnen en als we kijken naar dit snelle pick-up lijstje niet eens zo heel erg snel. Ondanks de AMG-motor en het brute uiterlijk zijn de prestaties redelijk adequaat. Niet fantastisch of geweldig: een Golf GTI bijhouden kun je wel vergeten.

Maar dat maakt totaal niet uit. Het idee achter de 6×6 is voor Mercedes simpel: ze kunnen het bouwen. Plus het feit dat er klanten zijn die het daadwerkelijk willen hebben. Enige nadeeltje is dat Mercedes de markt een klein beetje onderschat heeft. Er zijn voldoende sjeiks, YouTube-sterren en Premier League voetballers die wel te porren zijn voor een partij wansmaak. Want laten we eerlijk zijn, dat is het natuurlijk wel.

Als er iemand wansmaak goed begrijpt is het Afzal Kahn. De in London gevestigde autoveredelaar weet precies wat de betere reserve-rechtsback aanspreekt. Af en toe zijn de uitspattingen best aardig, soms is het wanstaltig. Voor Kahn maakt het niet uit, hij verkoopt zijn projecten met succes. Het laatste project van Kahn is de Flying Huntsman 6X6 Civilian Carrier. De huntsman is gebaseerd op de Land Rover Defender, maar heeft er 88 centimeter en twee wielen bijgekregen.

Aan de buitenkant werd de Flying Huntsman 6X6 Civilian Carrier voorzien van noodzakelijke attributen als een speciale matgrijze lak, extra veel LED-verlichting, luchtinlaten, side-steps en zijruitjes die op een Fokker 50 niet zouden misstaan. Kahn is specialist op het gebied van autointerieurs en dat laten ze zien met deze Flying Huntsman 6X6 Civilian Carrier. Zo kent de auto maar liefst 4 (!) zitrijen, waarmee deze auto een heuse negen-zitter is! Deze zijn uiteraard bekleed in een smaakvolle leer-stof combinatie. Ondanks het ongetwijfeld premium prijskaartje komt het wel een beetje Economy Class over. De voorstoelen niet, want omdat het een verlengde Defender is, heeft de Flying Huntsman 6X6 Civilian Carrier schaalstoelen. Tuurlijk. Mocht je meer geld hebben en minder vrienden, dan is de zeswieler er ook als Cabriolet of een heuse pickup.