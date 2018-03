Hoera: invoering Duitse tol loopt vertraging op

Het omstreden plan laat nog even op zich wachten.

De Duitsers trokken zich niets aan van de kritiek uit de omliggende landen. De omstreden tol voor buitenlandse automobilisten moest en zou er komen. Zo snel mogelijk. Aanvankelijk was het de bedoeling dat buitenlanders per 2019 gingen betalen voor het gebruik van Duitse snelwegen. Die invoering gaat mogelijk niet door.

Het plan heeft een grotere omvang dan gedacht. Het Duitse Handelsblatt bericht dat de invoering vertraging heeft opgelopen. De tol voor buitenlandse automobilisten gaat volgens de krant op zijn vroegst per 2020 in werking. Er is sprake van vertraging als het gaat om de aanbestedingsprocedure. Ook moet er nog gekeken worden hoe om te gaan met al die persoonsgegevens van geregistreerde kentekens. Een derde probleem is de financiering van het project. Banken willen geen geld verstrekken aan leveranciers van tolheffingssystemen. De leveranciers zijn financieel afhankelijk van het buitenlandse verkeer dat Duitsland binnenkomt. Dat idee zitten geldverstrekkers niet lekker.

Met deze vertraging is het nog maar de vraag in hoeverre de plannen nu écht doorgaan. Vanuit Oostenrijk loopt er immers een rechtszaak tegen de invoering van het Duitse tolsysteem. Ze vinden het plan discriminerend. De Nederlandse overheid is het met Oostenrijk eens en is tevens onderdeel van de zaak.

Foto: C63 op de Duitse snelweg via @rubenyje op Autojunk