Autosalon van Genève 2018: dit zijn de primeurs

Van nieuwe supercars tot interessante concepten en van aanstaande leasetoppers tot elektrische exoten. Dit kun je verwachten.

Binnenkort zijn we weer in Genève te vinden om jullie een zee aan nieuwe automodellen te laten zien. Ferrari komt met een hardcore 488, Bentley brengt een stekker naar de Bentayga en Audi trekt het doek van de nieuwe A6. Dat is slechts een greep uit de enorme lijst. Het volledige overzicht met de primeurs voor Genève 2018 check je hieronder, we zullen de lijst aanvullen zodra er meer info is.

Audi A6

Audi e-tron SUV

Audi SQ2 (?)

Aston Martin Vantage

Bentley Bentayga PHEV

BMW M5 Competition Package

BMW M8 Concept

BMW X4

Citroën Berlingo

Corbellati Missile (500+ km/uur!)

Cupra (maar wat gaan ze laten zien?)

David Brown Automotive Speedback Silverstone Edition

Ferrari 488 ‘Special Series’

Ford Edge

Ford Ka+ facelift

Formule E Gen 2

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kite buggy concept (IED)

Hyundai Santa Fe

Italdesign Zerouno Roadster

Jaguar F-Pace SVR?

Jaguar I-Pace

Jeep Wrangler

Kia Ceed

Kia Rio GT Line

Lamborghini Urus

Lancia New Stratos

Lexus UX

Maserati Levante GTS (?)

Mazda 6

Morgan Aero GT

Morgan Plus 8 50th Anniversary

McLaren Senna

Mercedes A-klasse

Mercedes C-klasse facelift

Mercedes-AMG GT Coupé

Mercedes-AMG CLS 53

Mercedes-AMG E 53

Mercedes-AMG G63

Mercedes EQ (productiemodel)

Mercedes Maybach S-Klasse

Mercedes X-Klasse zescilinder

Pal-V Liberty

Peugeot 508

Pininfarina HK GT

Polestar 1

Porsche 911 991.2 GT3 RS

Range Rover SV Coupé

Renault Zoe R110

Rimac Concept Two

Rolls-Royce Cullinan

Seat Cupra Ateca (?)

Skoda Fabia

Skoda Kodiaq L&K

Skoda Vision X

Spyker (uitzwaaimodellen C8 Aileron?)

Subaru Viziv Concept

Tesla Model S Station

Toyota Supra

Volvo V60

Zenvo

Tuners

ABT Audi RS 3 Sportback

ABT Audi RS 4 Avant

ABT RS5-R

Abt SQ5

Arden AJ 23 (Jaguar F-Type SVR Coupe)

Arden Range Rover AR12