Autoblog-lezer showt zijn fraaie Aston Martin

Een Autoblog-lezer verruilde zijn Nissan 350Z voor een Aston Martin V8 Vantage. Doet ‘ie goed!

Mocht je het nog niet weten: op Autoblog Spots kun je niet alleen spots delen, maar foto’s van je eigen auto zijn van harte welkom. Het is altijd leuk om te kijken wat een andere Autoblog-lezer in zijn garage heeft staan, nietwaar?

@banderas heeft in ieder geval iets heel leuks in zijn garage. Hij deelt foto’s van zijn auto en dat is een heuse Aston Martin V8 Vantage. Hij heeft een paar subtiele upgrades uitgevoerd, door de rode remklauwen koperkleurig te maken en spacers te monteren. Vloeken in de kerk? Wat de Autoblog-redactie betreft zeker niet.

We laten verder @banderas zelf even aan het woord:

“Na eigenlijk altijd Japans (privé) te hebben gereden – laatste auto was een Nissan 350Z, ook geüpload hier – heb ik nu bijna een jaar deze Aston Martin V8 Vantage in bezit. Wellicht vloeken in de kerk, maar spacers eronder en de remklauwen van rood naar (in mijn ogen) mooiere koperachtige kleur maken voor mij de auto helemaal af. Blijft natuurlijk één van de mooist ontworpen auto’s en ruim voor je 40e dit kunnen kopen had ik vroeger nooit gedacht toen ik voor het eerst de baby-Aston zag rijden (en toen al dat wow-gevoel had). Dus bij deze wat foto’s die ik heb gemaakt.”

Voor alle foto’s van de Aston Martin V8 Vantage verwijzen we graag door naar Autoblog Spots!