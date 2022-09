Hamilton vindt vechten leuker dan makkelijk winnen

Lewis Hamilton vindt vechten leuker dan lekker winnen. Hij heeft heel veel makkelijk kunnen winnen, dus hij kan het weten!

Lewis Hamilton is een fenomeen in de sport. Al jaren is hij een van de beste coureurs. Vergeet niet dat deze man al in 2007 meedoet aan het circus. Sterker nog, op een haar na won hij ook het kampioenschap! In 2008 deed hij dat alsnog. Hij moest toen wel eventjes wachten voordat hij op dominante wijze kon winnen.

In 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 won hij met overmacht de wereldtitel. In veel gevallen pakte hij pole position om vervolgens te winnen. Dat is niet leuk voor het publiek, maar ook niet voor hem. Althans, dat zegt Lewis Hamilton tegen Autosport.

Voor het team

De bijna achtvoudig wereldkampioen geeft aan namelijk het vechten op de baan leuker te vinden dan winnen.:

Het is duizendmaal leuker om te vechten met andere rijders. Toen ik met racen begon, had ik een oude kromme kart vol deuken. Ik startte altijd achteraan met versleten banden. Dat vond ik altijd heel leuk. En net als met de race, die gevechten op de baan zijn veel leuker, dan als eerste starten en wegrijden. Het is een andere uitdaging, maar ik vind het leuker om in gevecht te zijn. Ik houd ervan om vooruit te gaan.



Wanneer je wint is het helemaal anders. Dan ben je trots voor iedereen in het team. Vandaag hebben we een sprong naar voren gemaakt. Progressie is een goed iets. Hamilton, vindt vechten leuker dan winnen.

Hamilton, moet vechten ook wel leuker vinden.

Hamilton reed in Italië oveirgens een indrukwekkende race. In de eerste chicane ging het bijna mis. Daarna herpakte hij zich en reed hij naar een keurige vijfde plaats. Nu kun je je afvragen hoe indrukwekkend zo’n inhaalrace is. Vaak zie je dat het mindere garnituur vrij snel ingehaald wordt. Pas aan het einde wordt het lastiger als er minder snelheidsverschil zit tussen de auto’s.

Desalniettemin is het opvallend dat Hamilton dit prefereert boven starten vanaf pole en winnen. Over winnen gesproken, de kans dat Hamilton dit jaar géén race wint is levensgroot aanwezig. Daarmee zal 2022 het eerste Formule 1-seizoen zijn dat Lewis Hamilton géén race wint. Maar ja, blijkbaar vindt ‘ie dat tegenwoordig niet meer leuk.

