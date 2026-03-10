Ook gij?!

De Chinese automarkt is jaren aan een stuk uitgelachen vanwege komische kopieën. Inmiddels zijn er dubbelgangers die we wel kunnen waarderen en bouwen de Chinese fabrikanten aan een eigen imperium. Toch is het kopiëren-plakken van ontwerpen niet alleen weggelegd voor Aziatische merken. Ook Renault doet vrolijk mee met de Bridger Concept.

Je kijkt hier naar het eerste wapenfeit van het FutuReady-plan van Renault. Als dit de toekomst van het merk moet voorstellen, ben ik ineens een stuk minder enthousiast. Renault noemt de proporties ”gedurfd en zelfs verrassend voor dit type auto”. Het is dan ook een Defendertje met nog geen vier meter aan lengte en een bodemvrijheid van 200 millimeter. De Renault Bridger conceptauto staat op 18-inch wielen en is bedoeld voor ”stedelijke mobiliteit”. Daar heb je die bodemvrijheid natuurlijk hard nodig.

Om de gelijkenissen met de Defender helemaal bloot te leggen zit er een reservewiel vlak onder de achterruit. Volgens Renault zit ie er om het avontuurlijke karakter te benadrukken. ”Het onderstreept de ambitie om de stad achter zich te laten en nieuwe gebieden te verkennen”, lezen we. En net was het nog een autootje voor in de stad?

Trek de achterdeur met reservewiel open en je komt een bagageruimte van 400 liter tegen. Verder moeten de passagiers achterin meer knieruimte hebben dan welke auto in dit segment ook en moet de bestuurder makkelijk over de motorkap kunnen kijken dankzij de verhoogde zitpositie. De auto staat op het RGMP-small platform, maar specificaties zijn verder nog niet bekend.

Productieplannen

Wen maar alvast aan deze Renault Bridger Concept want er moet ook een productie-Bridger komen. In minder dan twee jaar gaat de Bridger in India in productie. Afhankelijk van de markt krijgt het model een brandstofmotor, hybride aandrijflijn of elektrische aandrijflijn. In 2027 start de verkoop in India en later ook in andere markten. Welke regio’s dat zijn, weten we niet.

Nog een showauto: van Espace naar R-Space

Hier houdt de blik in de toekomst van Renault nog niet op. Het merk heeft ook Garage Futurama, een innovatielaboratorium, aan het werk gezet. Deze afdeling kreeg de opdracht om de voertuigen voor 2030 en daarna te verkennen en voor te bereiden. Het resultaat: de R-Space Lab.

De demonstratiemodel (en dus geen voorbode voor een toekomstig productiemodel) is 4,5 meter lang en anderhalve meter hoog. Hij heeft een soort Tesla-voorruit die doorloopt in een volledig glazen dak. Het echte feest vind je binnenin. Er is een soort yoke-stuurtje met steer-by-wire dat expres klein is gehouden zodat je er makkelijk overheen kunt kijken.

Naar buiten kijken wordt wel een stukje lastiger dankzij het gebogen openR-panoramascherm dat over de hele breedte loopt (hallo BMW Panoramic Vision!). Verder kun je nog allemaal spannende dingen doen, zoals de passagiersstoel naar achteren schuiven tot aan de tweede zitrij.

Wat vinden we: is Renault hiermee futuready?