Laatste echte V8 Vantage is de coolste auto van vandaag

Met deze laatste echte V8 Vantage maak je indruk op mensen die ertoe doen.

Het is vandaag 11 april. En dat is voor sommigen op deze planeet een bijzondere dag. Zoals voor Jeremy Clarkson. Tegenwoordig staat ‘ie bekend als een enfant terrible, producer-slapper en kennen we hem van het woord ‘fracas’.

Maar het is ook een raszuivere petrolhead met de cilinderwanden en krukassen op de goede plaats. In zijn vroegere columns, boeken en uitzendingen was Clarkson lyrisch over de Aston Martin V8 Vantage. En dan niet de baby-DB9 met Jaguar V8, maar de laatste echte V8 Vantage.

De V8 Vantage is de voorloper van de Vanquish (en dus de huidige DBS Superleggera). We zochten even de mooiste op die we konden vinden in het Verenigd Koninkrijk en kwamen deze tegen. Het betreft een V8 Vantage uit 1997. Het woordje Vantage betekent tegenwoordig niet veel meer, maar vroeger was het de aanduiding voor een extra snelle versie.

Laatste echte V8 Vantage

Er was namelijk ook een reguliere Aston Martin V8. Deze had een 354 pk sterke 5.3 liter V8 (jazeker, het toen al bijna antieke Tadek Marek-blok) onder de kap. Bij de Vantage-versie kreeg je niet één, maar twee superchargers erop geschroefd. Hierdoor steeg het vermogen naar 558 pk! Hoppatee, hatseflats! En het koppel? Dat ging naar 745 Nm (in plaats van de standaard 500 stuks).

Dit had dan ook zijn uitwerking op de prestaties. Van 0-100 km/u sprinten duurde slechts 4,7 seconden, mits je niet te veel wielspin had. De topsnelheid bedroeg ‘minimaal 300 km/u’. Dat was nog een dingetje, want de transmissie werkte niet echt mee. Dat is namelijk de handgeschakelde zesbak van Getrag. Deze kennen we ook van de Chevrolet Corvette ZR-1 en Lotus Omega. Het grote nadeel was de lange zesde overbrenging.

Geen V600-kit

Die was om het verbruik te drukken bijzonder lang. Bijzonder is dat deze auto níet voorzien is het van V600 Performance Package. Veel exemplaren hebben dat achteraf nog gekregen. Daarmee stijgt het vermogen naar 600 pk en het koppel naar 835 Nm.

Tegenwoordig kijken we er niet meer van op, maar dat is meer koppel dan een nieuwe Audi RS6, om eventjes een zijstraat te noemen. Overigens kun je alsnog naar Aston Martin Works in Newport Pagnell om de V600-kit te monteren. Dat is trouwens ook het adres waar ze een handbak in je Vanquish kunnen bouwen voor je.

McLaren Grey

Maar het doet niets af aan hoe gaaf dit apparaat is. Tuurlijk, de laatste echte V8 Vantage is een tikkeltje hopeloos qua afwerking en ‘infotainment’. Je moet niet letten op panel gaps, maar hoe mooi de panelen zijn gespoten of bekleed. Hout, leer, metaal: deze auto is gemaakt van eerlijke materialen.

Het lakwerk van deze V8 Vantage is McLaren Grey. Dat is een tikkeltje saai, maar een auto als deze moet je niet in het gifgroen hebben. Daarbij is het interieur ‘Claret’, wijnrood. Het geeft de auto een gedistingeerd uiterlijk.

Prijs laatste echte V8 Vantage

Nieuwe waren deze auto’s extreem duur en niemand begreep ze eigenlijk. Dus iederen kocht destijds Ferrari’s en Jaguars, maar deze sloeg men over. Deze ‘neushoorn met raketaandrijving’ (zoals Clarkson ‘m noemde) kost 199.750 pond, omgerekend zo’n 238.682,62 euro. Daar heb je ook een nieuwe Audi RS6 voor tegenwoordig, maar dit is net even wat specialer. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen ? Check hier de special over zijn opvolger, de Aston Martin Vanquish!