Oef: Jaguar EV wordt zwaarder dan een Rolls-Royce Phantom

Zelfs voor EV-begrippen lijdt de Jaguar aan ernstig overgewicht.

Een van de USP’s van de laatste generatie Jaguar XJ was zijn relatief lage gewicht. Met viercilinder woog deze auto maar 1.672 kg. Dat is echt niet veel voor een slagschip van ruim 5,1 meter. Dit was te danken aan de aluminium carrosserie.

Zwaarder dan een Phantom

Goed, dit gaat dus NIET gelden voor de nieuwe elektrische Jaguar. Op de driftshots in de sneeuw lijkt het nog een redelijk lichtvoetige auto, maar in werkelijkheid wordt deze Jaguar loodzwaar. Volgens nieuwe informatie gaat deze auto rond de – hou je vast – 2.700 kg wegen.

Dat betekent dat deze auto een volle 1.000 kg (!!!) zwaarder wordt dan de laatste generatie Jaguar XJ. Zelfs de Rolls-Royce Phantom is een lichtgewicht vergeleken met deze Jaguar. Die weegt namelijk maar 2.560 kg.

Hoe groot is de accu?

Het morbide overgewicht van deze auto is – uiteraard – voor een groot deel te danken aan de batterij. De Jaguar krijgt een gigantisch accupakket met een capaciteit van 120 kWh. Toch is het gewicht alsnog excessief. De Lucid Air en Mercedes EQS hebben namelijk een vergelijkbare accu en die wegen respectievelijk 2.360 en 2.445 kg.

Overigens wordt het gewicht ruimschoots gecompenseerd met het vermogen. De nieuwe Jag krijgt namelijk meer dan 1.000 pk. Aan snelheid zul je dus niks tekort komen. De auto is vierwielaangedreven, maar met torque vectoring probeert Jaguar het toch nog een beetje leuk te maken.

Geen Taycan-concurrent

Het is wel goed om te beseffen dat Jaguar deze auto niet in de markt zet als een Taycan-rivaal. In hun laatste persbericht hebben ze het woord ‘sportief’ niet eens gebruikt, wat een unicum is in een tijd waarin iedere suffe crossover als sportief wordt gepositioneerd. Wel gebruikt Jaguar de termen ‘comfortabel’ en ‘luxe’. Je moet deze auto dus meer zien als een Bentley-concurrent. En daar is op zich niks mis mee.