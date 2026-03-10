Dacia heeft met deze Striker eindelijk een betaalbare (soort van) stationwagon!

De prijs? Minder dan 25.000 euro!

De Octavia Combi van Skoda zijn nog maar één van de weinige écht betaalbare stationwagons die je zou overwegen. Zijn monopolie op dit segment gaat echter een flinke deuk krijgen. Dacia gaat de strijd aan met deze vakantiebeuker: de Dacia Striker. Ja, dat is een vreemde naam. En ja, dit is een wat vreemde stationwagon.

Dacia is zich bewust van de vreemde afmetingen. Het merk noemt de Striker zelf een crosover, maar dan wel eentje die de ”dynamiek” van een stationwagon combineert met de bruikbaarheid van een C-segment hatchback, maar ook de bodemvrijheid heeft van een SUV. Vreemd ding, maar toch vind ik hem het meest passen in het laatje van de stationwagons en in hetzelfde mapje als de Toyota bZ4X Touring.

Die naam is geen afgeleide van een spits in het Engelse voetbal. Nee, je moet het bij familiefeestjes en steengrillen zoeken. ”Striker verwijst naar de kracht en precisie van de beslissende worp bij bowling: het moment waarop alle kegels vallen”, zei Dacia hier eerder over. Nu doelen ze eerder op ‘To make a strike, to hit the mark’ – ‘de spijker op zijn kop slaan’. Ofwel: raak slaan of doel treffen.

Uiterlijk van de Dacia Striker

Met een lengte van 4,62 meter is de Striker een fractie korter dan de Octavia Combi. Het inmiddels bekende front heeft Dacia aangevuld met nieuw ontwerpen dagrijverlichting. Per hoek zijn er drie led-lijntjes die voor dit licht zorgen. Best stijlvol als je het mij vraagt. Aan de achterkant komen dezelfde lijntjes terug met ertussenin een zwarte balk met daarop het woordmerk. Verder is het achterwerk wat flets vormgegeven. Maar toch: ik had al een zwak voor stations en ook deze halfhoge Dacia mag er best van mij wezen.

De prijzen en motoren maken de Striker nog wat begeerlijker. Klanten krijgen de keuze uit een hybrid-versie, een Hybrid 4×4 en een LPG-variant. Hierbij zal de goedkoopste uitvoering ook écht goedkoop zijn (voor een nieuwe auto). In Frankrijk wil Dacia de vanafprijs inzetten onder de 25.000 euro. Laten we hopen dat dit in Nederland ook lukt. Voor de goede orde: de Octavia Combi kost bij ons 36.990 euro.

De volledige onthulling volgt ergens in juni. Hopelijk kunnen we dan wat meer zeggen over de Nederlandse prijzen en de specificaties per motorisering.