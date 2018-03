Autoblog.nl autofotografie workshop 28 april 2018

Wil jij leren hoe je de gaafste autofoto's kan maken? We organiseren een workshop autofotografie samen met Casper Heij. Je weet wel, die jongen die ook video's presenteert. Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar!

We ontvangen jullie graag bij Porsche Centrum Gelderland in Heteren, onze gastheer voor deze workshop. We beginnen met een goede bak koffie, aansluitend geeft Casper een korte presentatie over zijn werk als fotograaf. Die jongen doet namelijk veel meer dan alleen maar stukjes tikken en video’s presenteren. Ook zal hij wat uitleg geven over het verloop van de dag, waarna we zo snel mogelijk aan de slag gaan. Uiteraard zorgen wij voor een paar lekkere auto’s om vast te leggen.

We zullen ons tijdens deze workshop vooral richten op de basisprincipes van de autofotografie: de do’s and dont’s, welke instellingen gebruik je in welke situatie, welke keuzes moet je maken om de best mogelijke plaatjes uit je camera te toveren? Casper zal eerst één en ander demonstreren waarna jullie zelf aan de slag gaan. Tijdens dit praktijkdeel zal Casper er zijn om jullie vragen te beantwoorden. Na het fotograferen volgt er een beknopte afsluiting in de vorm van een kleine borrel.

De dag zal om 09:30 beginnen en eindigt om +/- 16:00. Enkele dagen voor aanvang ontvang je een e-mail met het definitieve tijdschema. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze in het bezit zijn van een spiegelreflexcamera en dat ze begrijpen hoe hun camera werkt. Ook moet je weten wat een sluitertijd en diafragma doen met je beeld.

Biografie Casper Heij

Casper is naast zijn werk voor Autoblog.nl werkzaam als fotograaf. Daarbij specialiseert hij zich (hoe verrassend!) in autofotografie. Voor Autoblog.nl verzorgt hij de fotografie bij een deel van de rijtesten en tijdens de grote internationale beurzen, maar ook diverse autobedrijven, bladen en importeurs maken gebruik van zijn diensten. En uiteraard weten ook particulieren hem te vinden voor reportages van hun auto’s.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door naar de webshop te gaan. Vermeld duidelijk je merk / type camera bij het bestellen van de workshop. De workshop is namelijk alleen geschikt voor cursisten die een spiegelreflexcamera of systeemcamera meebrengen. Wees er snel bij want er is een gelimiteerd aantal plaatsen.

Kosten

De kosten voor deze fotoworkshop bedragen, inclusief koffie/thee en lunch, 125 euro per persoon. Ga nu naar shop.autoblog.nl om de workshop te bestellen maar wees er snel bij want er is een gelimiteerd aantal plaatsen.

Aansprakelijkheid

Gemaakte schade tijdens de workshop door de cursisten wordt op de veroorzaker/ster verhaald.