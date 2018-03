Dit is de goedkoopste Maserati van Autotrack

Stijl zit in de genen.

Een beetje liefde kan een auto ver brengen, dat bewijst deze Maserati maar al te goed. Zelfs na duizenden kilometers asfalt te hebben verteerd, ziet het exemplaar dat we hier voor ons hebben er nog haarfijn uit. Wanneer de auto lange tijd in bezit is geweest van een ware liefhebber, hoef je je veelal geen zorgen te maken over de staat van de auto.

Dit kunnen we alleen al aflezen aan het feit dat de documentatie van de Maserati Biturbo 2.5 H5 Coupé gedurende zijn leven volledig is bijgehouden. Alle boekjes zijn aanwezig en de onderhoudsgeschiedenis is up to date, waardoor de Biturbo zelfs in het bezit is van een officieel Maserati Classiche certificaat. Dit betekent dat de productiedatum, evenals alle technische specficaties overeenkomen.

Deze Maserati Biturbo, met 105.240 kilometer op de teller, is misschien niet zo begeerlijk als het bijna hagelnieuwe exemplaar dat we hier ooit bespraken, maar het is desalniettemin een zalige verschijning. De bolide heeft een schitterend crème wit tintje dat zich op fraaie wijze laat mengen met het fantastische interieur. Hier herkennen we o.a. retro houtinleg in dezelfde kleur als het leer, die op hun beurt weer in contrast staan met de beige bekleding.

De 2,5-liter zescilinder waarover de Biturbo beschikt produceert een magere 189 pk, waar we overigens nog genoeg vraagtekens bij kunnen zetten, gezien zijn leeftijd van 43 jaar. Het relatief weinige aantal paarden onder de motorkap mag de pret echter niet drukken. Het is immers een wagen waarmee je rustig over eindeloze Italiaanse binnenwegen wilt tuffen. En laten we wel zijn, dankzij het prijskaartje van 9.950 euro kun je die droom prima verwezenlijken.

