7 manieren om de Formule 1 spannender te maken

Pak een biertje en ga ervoor zitten.

Afgelopen weekend, op de zondagavond om precies te zijn, lag ik heerlijk op de bank genesteld met de laptop op schoot. De reden? Het IndyCar seizoen ging van start, en er waren flink wat aanpassingen doorgevoerd waarover de meningen uiteenliepen of ze eigenlijk wel zouden werken. Na enkele ronden kwam het antwoord al: de spanning was inderdaad toegenomen.

Goed, ook in de Verenigde Staten hebben ze het nog lang niet allemaal op een rijtje, maar het feit dat ik 110 ronden aan het beeld gekluisterd zat, geeft wel aan dat de formule werkte. Na afloop van de race voelde ik echter direct een angstig gevoel opborrelen. Wat als de Formule 1 dit jaar wéér een voorspelbare show met een groot tekort aan inhaalacties zou worden?

Dromen mag altijd, dus besloot ik 7 manieren te bedenken waardoor de Formule 1 spannender kan worden.

Minder complexe aerodynamica, meer mechanische grip

We beginnen direct met het lastigste punt. Dit heeft alles te maken met de filosofie achter de Formule 1, en hoe je deze interpreteert. Velen zullen zeggen dat de koningsklasse in zekere zin een speeltuin is waar de stoutste dromen van de deelnemende teams en fabrikanten uit kunnen komen. Dit is zonder meer een valide punt, maar ik vraag me af of we niet vergeten zijn dat hyper-geavanceerde techniek maar een deel is van het totale plaatje.

In mijn ogen moet de Formule 1 namelijk vooral fungeren als dé plek waar de allerbeste coureurs het tegen elkaar op kunnen nemen. Technisch gezien is dit natuurlijk nooit zo geweest, maar tenminste driekwart van het veld hoort er wel degelijk thuis. Echter zien we hier weinig van terug, wanneer er slechts twee tot drie teams zijn die een reëele kans op de overwinning maken en uitblinken in een polonaise knap lastig is.

Om de coureurs weer in een positie te brengen waar ze écht het verschil kunnen maken, is het een mogelijkheid om de aerodynamische regels terug te schroeven. Vorig jaar merkten we de impact van de nieuwe regels enorm goed, maar ook dit jaar is iedereen stevig aan de slag gegaan met het produceren van extreem complexe onderdelen. Blijft dit zich zo doorontwikkelen, dan eindigen we met ongelooflijk snelle auto’s die elkaar maar moeizaam door de bochten kunnen volgen, met als resultaat dat inhalen tot een minimum beperkt blijft.

Terugkomende op mijn IndyCar anekdote; het is een brug te ver om universele aerokits in te voeren in de Formule 1, maar na de eerste wedstrijd van het IndyCar-seizoen blijkt dat het wel degelijk enorme invloed heeft op de wedstrijd. Zelfs op een krap stratencircuit als St. Petersburg was de rangorde volledig anders dan verwacht. Wanneer de coureurs minder kunnen steunen op wat de auto kan, moet het grotendeels vanuit henzelf komen. En dat is nu juist wat het racen zo spectaculair kan maken.

Voer de ‘budget cap’ eindelijk eens in

Hoewel ikzelf niet helemaal achter het idee van een budget cap sta, is het wel degelijk een manier om de Formule 1 spannender te maken, mits het slim wordt toegepast. Echter wordt er al jaren gepraat over het terugdraaien van de kosten, zonder dat er concrete stappen worden gezet. Daarbij is een budget cap alleen niet genoeg om de veranderingen op de juiste manier te implementeren.

Het terugschroeven van de kosten moet hand in hand gaan met de regelgeving. De budget cap omvat verschillende zaken, maar de kosten van het ontwikkelen van de motoren en de grote focus op aerodynamica drijft het enorm de lucht in. Simpel gezegd zouden de motoren dus eenvoudiger moeten zijn, terwijl de aerodynamica eveneens minder geavanceerd moet worden. Het kan immers niet dat kleine teams nagenoeg hun volledige budget spenderen aan het ontwikkelen van aerodynamische onderdelen, terwijl ze stiekem weten dat het hen slechts marginaal zal helpen op het circuit. Natuurlijk, het omlaag brengen van de uitgaven zal wellicht niet dé oplossing zijn, maar het geeft kleinere teams een kans op succes, terwijl het voor potentiële nieuwkomers juist een deur opent om een gooi naar het ultieme succes te wagen.

Eerlijkere verdeling prijzengeld

Nu we het toch over financiën hebben, een groter probleem is het verdelen van het prijzengeld. Vrijwel iedereen is bekend met de onevenredige en oneerlijke verdeling van het prijzengeld, met name rondom de luxe positie van Ferrari. Vorig jaar kreeg het team 68 miljoen dollar, simpelweg omdat ze al zo lang deelnemen aan de Formule 1. Daarnaast zijn er verschillende constructeursbonussen, evenals een reeks speciale bonussen om allerlei verschillende, onlogische redenen.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we een team als Haas, dat helemaal onderaan staat en praktisch niets verdient in vergelijking met Mercedes, Red Bull en Ferrari. Waar ieder ander team een standaard bedrag van 35 miljoen dollar kreeg omdat ze de afgelopen drie jaar deelnamen, liep Haas de zak met geld mis, omdat ze pas voor het tweede jaar deelnamen.

Hoewel ik het er helemaal mee eens ben dat de beste teams het meeste geld moeten krijgen en vice versa, is een eerlijkere verdeling van de prijzenpot absoluut geen slecht idee. Zeker wanneer bovenstaande ideeën ingevoerd worden, hebben juiste de kleinere teams meer geld, en dus meer kansen, om zich in de eindstrijd te kunnen mengen.

Meer bandenleveranciers

Pirelli mag misschien al jaren samenwerken met de Formule 1 om de perfecte band voor iedere wedstrijd te produceren, we zijn er bij lange na nog niet. In de jaren dat Pirelli actief is in de Formule 1 hebben we talloze drama’s en loze beloftes voorbij zien komen, wat weer eindeloos geklaag oplevert. Dat is ergens niet helemaal terecht, aangezien Pirelli wel degelijk hard werkt om de teams tevreden te stellen, maar helemaal lukken wil het niet.

Hoewel ik persoonlijk de indruk krijg dat Pirelli haar best doet om de teams zo goed mogelijk in hun wensen te voorzien, ligt er absoluut een oplossing in het verschiet: meerdere bandenleveranciers. De druk om te presteren is immers nooit groter dan wanneer je een directe concurrent hebt die je moet verslaan. Goed, zelfs in de tijd dat Michelin en Bridgestone actief waren in de Formule 1 waren ze niet uitgezonderd van de nodige drama’s, maar wanneer er slechts één team actief is als leverancier, is er simpelweg minder prestatiedrang. Dat mag best veranderen.

Circuits met charme

Jawel, ook de circuits moeten we niet vergeten. Hoewel Herman Tilke wel degelijk weet hoe hij een Formule 1 circuit moet tekenen en het veelal schitterende locaties zijn, zijn de races zelf bijna altijd teleurstellend. Hoewel er enkele pareltjes tussen zitten, zoals de Red Bull Ring, Sepang en COTA in Texas, weten ze vrijwel nooit het karakter uit te stralen dat een Formule 1-circuit zo hard nodig heeft.

Daarbij is het doodzonde dat de circuits regelmatig maar enkele malen bezocht worden. Wanneer we kijken naar Tilke’s portfolio valt het oog direct op circuits als India, Korea, Turkije en Valencia. Goed, de één gaf betere races dan de ander, maar het levert weinig op om een circuit te ontwerpen als je er hoogstens driemaal naar terugkeert. Ook niet onbelangrijk is het feit dat de huidige Formule 1-auto’s niet altijd even goed tot hun recht komen op zijn creaties.

Nee, willen we écht circuits met charme, dan is het handig om eens een blik te werpen op de vergeten locaties. Neem bijvoorbeeld Mexico-Stad. Hier kwamen we voor het laatst in 1992, totdat we er in 2015 onder luid gejuich terugkeerden en de races, met name vorig jaar, bijzonder interessant waren. Er is natuurlijk geen garantie voor spannende races, maar geen mens zal een terugkeer naar Kyalami, Estoril, Imola de oude Hockenheimring of zelfs Zandvoort willen tegenhouden.

Geluid waarvan je nekharen overeind gaan staan

Tja, hierover zijn we het allemaal wel eens, niet? Toch wil ik er niet het gebruikelijke gejank van maken. Toegegeven, ook ik zou het aantal cilinders graag zien verdubbelen, maar de kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren is praktisch nihil. In plaats daarvan moet er een manier verzonnen worden om de zescilinder zo te laten klinken dat het geluid je tot op het bot weet te raken, of het in ieder geval probeert.

Dit klinkt misschien als een hele opgave, maar er zijn genoeg zescilinders op deze aardkloot die het wél voor elkaar weten te krijgen. Sterker nog, zelfs in de IndyCar, waar ze eveneens geblazen zescilinders gebruiken, klinken de auto’s sneller. Het hele idee van een stevige muur aan geluid is dat het de kijker de indruk geeft dat de auto’s snel gaan terwijl dit helemaal niet het geval hoeft te zijn. Dit sluit dan weer mooi aan bij mijn eerste punt, waardoor de auto’s ook daadwerkelijk trager, maar wel competitiever worden.

Betrouwbaarheid, wat is dat?

Als laatste punt blijven we nog even bij de motoren. Betrouwbaarheid is namelijk een groot probleem in de Formule 1. Niet in de zin dat de krachtbronnen elke wedstrijd stelselmatig het leven geven (of nou ja, niet meer), maar omdat ze té betrouwbaar zijn. Hoewel met name Renault en Honda nog niet uitgezonderd waren van de nodige problemen, mogen er dit jaar slechts drie motoren gebruikt worden, in plaats van vier.

Hoewel er niets mis is met fabrikanten die hun motoren zo betrouwbaar mogelijk proberen te maken, zorgt het beperkte aantal dat gebruikt mag worden voor de nodige stress. Sta dus niet verbaasd te kijken wanneer je dit seizoen regelmatig hoort dat coureurs het voorzichtig aan moeten doen, “omdat de motor nog x aantal races mee moet.”

Nee, persoonlijk zie ik liever dat er goedkopere (zie punt twee) motoren sneuvelen en dat er constant keihard gepusht wordt, in plaats van dat de krachtbron non-stop in de spaarstand gezet moet worden, alleen omdat er anders talloze penalty’s uitgedeeld zullen worden.

Zo, en nu mogen jullie je oplossingen in de reacties kwijt.