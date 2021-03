Stand na GP Bahrein 2021 en 6 dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

We hebben de stand na de GP Bahrein 2021, alle overzichten, rangen en standen. Daarnaast vielen ons een paar dingen op.

Ein-de-lijk. Er was weer een Grand Prix dit weekend en dat was heel erg lang wachten voor de autosport-fan. Gevoelsmatig duurde het langer dan normaal, want er gebeurde een hoop. Daarnaast zijn er veel mutaties geweest qua rijders. Een paar interessante rijderswissels, de terugkeer van Alonso en weer een Schumacher op de grid. Oh ja, en de het team van Red Bull heeft in tegenstelling tot voorgaande seizoenen een goede start.

De race was zeer spannend. Want het was voor lange tijd niet duidelijk wie nu eigenlijk aan het langste einde ging trekken. We kunnen heel zuur zijn en zeggen dat Hamilton toch weer wint. Echter, als Hamilton dan toch weer kampioen wordt, dan met een Red Bull in zijn versnellingsbak. Als je overigens niet zoveel met Red Bull en Mercedes hebt, blijft er voldoende te genieten. Dit zijn in elk geval zes dingen die ons opvielen aan de GP Bahrein 2021.

Toch weer Lewis

Tsja, helaas moeten we hier mee beginnen. Het maakt bijna niet uit wat het scenario is, uiteindelijk wint Mercedes wel gewoon. De Brit bleef cool en liet wel zien wat hij in huis heeft. Het verschil met Bottas was weer eens schrijnend, al na een tiental ronden was duidelijk dat de Fin tekort schiet. Op duidelijk mindere banden, glijdend en al, wist hij Verstappen achter zich te houden. Hamilton moet ook stoppen zijn team te bedanken, deze overwinning heeft Lewis aan zich zelf te denken.

Track Limits

Daarmee komen we op het tweede deel. Track limits. Verstappen haalde Hamilton te wijd in c.q. Lewis positioneerde zijn auto dusdanig dat dit de enige optie was. Slim. Maar Hamilton reed de eerste 30 ronden gewoon telkens over de lijn met vier banden. Daarna kreeg Verstappen de instructie om het ook te doen, waarop de race-control uiteindelijk alsnog ingreep. Ook is het eigen schuld van de Nederlander, dat hij Hamilton inhaalde op zo’n discutabele wijze.

Verstappen voor de tweede keer pole position op rij!

Natuurlijk, we nemen een klein beetje vrijheid hiermee. De laatste race starte de Nederlander vanaf P1. Ditmaal was het weer zover. Verstappen heeft al een aantal races gewonnen, maar het was pas zijn vierde pole position. Dus twee op rij is al helemaal een unicum. Ondanks dat Verstappen de race (net) niet won, geeft het aan hoe klein het gat is tussen Mercedes en Red Bull. Op Bahrein althans.

Eindelijk strijd

Niet alleen voor aan het veld is er strijd. Het middenveld is spannender dan ooit. McLaren lijkt best of the rest te zijn (zoals @jaapiyo al voorspelde), maar voor de rest: zeg het maar. Nog niet elk team is even goed in vorm, maar Ferrari, Aston Martin, AlphaTauri en Alpine zitten erg dit op elkaar. Ook leuk: Williams heeft duidelijk een sprongetje gemaakt. Het is toch alleen jammer dat het verschil tussen de top en het middenveld zo gigantisch groot is.

De tweede Red Bull rijder heeft altijd pech

We hadden goede hoop voor de tweede rijder van Red Bull ditmaal. Zowel Gasly als Albon hadden de grootst mogelijke moeite om mee te komen met Verstappen. Pérez had pech met zijn kwalificatie (eigen schuld), maar aan een dienst weigerende RB16B kon hij niets doen. Toch is er ook (heel) goed nieuws, want Pérez zette een indrukwekkende inhaalrace neer. In tegenstelling tot met name Albon is duidelijk dat Pérez veel meer zelfvertrouwen heeft tijdens de inhaalacties, want er is voldoende geleverd voor Red Bull om vertrouwen te hebben in de rest van het seizoen.

Nikita Mazepin is zeldzaam slecht

Natuurlijk, leedvermaak is zelden smaakvol, maar in dit geval wel een beetje terecht. Nikita Mazepin maakte al de nodige en crashte al meermaals. Het leverde hem een bijnaam (Mazespin, haha) op nog voordat de eerste racemeters verreden waren. Maar ook enkele meters ná de start ging het al meteen fout met de (niet) Russische coureur. Het was ook de manier waarop: Mazepin, zijn Haas en een kerbstone bleken geen gouden combinatie. Zoals het eruit ziet, gaat voor hem nog een lang seizoen worden.

Rijderskampioenschap

De uitslag van de race, is meteen ook de stand na de GP Bahrein 2021. Hopelijk zegt de uitslag niet precies hoe de rest van het jaar zal gaan verlopen. Maar Hamilton heeft al zeven punten voorsprong op zijn naaste belager. Ook bijzonder is de prestatie van Yuki Tsunoda, want de Japanner pakte bij zijn debuutrace meteen twee WK-punten.

De stand na GP Bahrein 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 25 2 Verstappen Red Bull 18 3 Bottas Mercedes 17 4 Norris McLaren 12 5 Pérez Red Bull 10 6 Leclerc Ferrari 8 7 Ricciardo McLaren 6 8 Sainz Ferrari 4 9 Tsunoda AlphaTauri 2 10 Stroll Aston Martin 1 11 Räikkönen Alfa Romeo 0 12 Giovinazzi Alfa Romeo 0 13 Ocon Alpine 0 14 Russell Williams 0 15 Vettel Aston Martin 0 16 Schumacher Haas 0 17 Gasly AlphaTauri 0 18 Latifi Williams 0 19 Alonso Alpine 0 20 Mazepin Haas 0

Constructeurskampioenschap

Voor het constructeurskampioenschap is er al wel een tussenstand. Mercedes heeft al meer punten dan Alfa Romeo, Williams en Haas bij elkaar gaan halen. Wat wel opvalt is dat ook hier McLaren en Ferrari aan elkaar gewaagd zijn met twee sterke coureurs. Dan nog even terugkomend op Pérez, want dankzij een sterk optreden blijft de schade redelijk beperkt tot 14 punten achterstand. Het is maar de vraag of Albon wel punten gepakt had in een dergelijke race.

De stand na GP Bahrein 2021 voor de constructeurs is als volgt:

Positie Team Punten 1 Mercedes 42 2 Red Bull 28 3 McLaren 18 4 Ferrari 12 5 AlphaTauri 2 6 Aston Martin 1 7 Alpine 0 8 Alfa Romeo 0 9 Williams 0 10 Haas 0

Kwalificatieduel

Bij dit overzicht is er pas na een paar wedstrijden iets over te zeggen. Dat Ricciardo meteen sneller is dan Norris, is opvallend. Helaas is Vettel alsnog hopeloos uit vorm. Ook bij Aston Martin. Waarschijnlijk weet Lawrence Stroll dit en lijkt het alsof zijn zoon een viervoudig wereldkampioen zoek rijdt. Ook opvallend is dat Alonso meteen sneller is dan Ocon. Want de bijkans hoogbejaarde Alonso was 2 jaar eruit en pakt meteen zijn teammaat.

De stand na GP Bahrein 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (1) Bottas (0) Red Bull Verstappen (1) Pérez (0) McLaren Ricciardo (1) Norris (1) Aston Martin Stroll (1) Vettel (0) Alpine Alonso (1) Ocon (0) Ferrari Leclerc (1) Sainz (0) AlphaTauri Gasly (1) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (1) Räikkönen (0) Haas Schumacher (1) Mazepin (0) Williams Russell (1) Latfifi (0)

Snelste raceronde

Het verschil tussen Bottas en Hamilton leek enorm aan het einde van de race. Dat was niet omdat Bottas zó slecht was. Ten eerste viel de Fin terug bij de tweede pitstpop. Deze verliep namelijk niet vlekkeloos. Dat alleen al koste hem zo’n 7 tot 8 seconden. Ook kreeg Bottas op het laatst mogelijke moment nog een setje verse Pirelli’s, om zo de snelste raceronde te pakken. Dat deed hij met verve, waardoor hij geen 16 WK-punten, maar 17 WK-punten heeft.

De onderlinge stand na GP Bahrein 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Bottas Mercedes 1

Driver of the day

We benoemde hem al even, maar Sergio Pérez heeft de Driver of the Day Award gekregen. Dat is op zich verdiend, want hij heeft een zeer solide prestatie neergezet. Aan de andere kant, de mindere startpositie had ‘ie aan zichzelf te danken. Daarnaast: als Lewis hier niet de award voor krijgt, waarvoor dan wel?

De onderlinge stand na GP Bahrein 2021 qua Driver of the Day is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Pérez Red Bull 1

Deze Grand Prix is al verreden:

28 maart | GP van Bahrein

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

18 april | GP van Emilio Romagna

2 mei | GP van Portugal

9 mei | GP van Spanje

23 mei | GP van Monaco

6 juni | GP van Azerbeidzjan

13 juni | GP van Canada

27 juni | GP van Frankrijk

4 juli | GP van Oostenrijk

18 juli | GP van Groot-Brittannië

1 augustus | GP van Hongarije

29 augustus | GP van België

5 september | GP van Nederland

12 september | GP van Italië

26 september | GP van Rusland

3 oktober | GP van Singapore

10 oktober | GP van Japan

24 oktober | GP van de Verenigde Staten

31 oktober | GP van Mexico

7 november | GP van Brazilië

21 november | GP van Australië

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerst meters voor de GP van Emilio Romagna worden verreden op vrijdag 16 april om 11:30 uur.