Autoblog on Tour: Genève Roadshow – Deel 2

De Autosalon van Genève gaat niet door, dus gaat Autoblog naar het nieuws toe. In Autoblog on Tour: Geneve Roadshow bezoeken we de merken om het autonieuws te bespreken.

In dit tweede deel van onze tour doen we onder meer Louwman Exclusive aan. We praten over het nieuws van Morgan. Nog heftiger, sneller en extremer is de McLaren 765LT. McLaren-verkoper Alexander Sterk praat ons bij over dit hete model, maar geeft ook een tipje van de sluier wat er nog gaat komen binnen McLaren.

Nieuws was er ook voor de Franse autofabrikanten Renault en Alpine. Eerstgenoemde zou een elektrisch offensief presenteren in Genève met de Twingo Z.E. Ook zou de facelift van de Mégane te zien zijn. Alpine ging nóg meer retro met de introductie van een gave kleur voor de A110. Als laatste bespreken Wouter en Casper de Car of The Year van dit jaar: de Peugeot 208.