Nieuwe James Bond Film ‘No Time To Die’ uitgesteld

De nieuwe James Bond film gaat helaas een paar maanden later in premiere.

James Bond kennen we allemaal. Die man laat zich door niemand stoppen. Wellicht een tekort aan Vodka-Martini’s, maar in principe is de beroemdste geheim agent ter wereld er altijd bij.

Coronavirus

Helaas heeft het Coronavirus wel invloed op de aanwezigheid van de dandy beroepsalcoholist. De film No Time To Die is in principe helemaal klaar en zou in April in de bioscopen draaien. Men is alleen bang dat het coronavirus ervoor zorgt dat niemand naar de bioscoop gaat om de nieuwe James Bond film te bekijken. Dat is op zich niet een vreemde gedachte.

November 2020

Je kunt helaas de nieuwe James Bond film niet volgende maand bezichtigen. In plaats van april wordt de release van de 25e Bondfilm uitgesteld tot november van 2020. Dat melden de producenten aan Deadline. Men hoopt dat er dan wat meer grip is op de situatie en de bezoekers weer in volle getale zullen verschijnen in de bioscopen. Het is natuurlijk geen hilarische komedie met Adam Sandler en Jennifer Aniston die je even op Netflix kunt laten debuteren. Met No Time To Die moet gewoon ongegeneerd geld verdiend kunnen worden.

Chinese markt

Het is met name dat de Aziatische markt enorm belangrijk is voor de filmstudio’s. Dat geldt dus ook voor de nieuwe James Bond film. Dan is het extra zuur dat de Chinese overheid al 70.000 (!) bioscopen heeft gesloten. Tot nader order, uiteraard, maar toch. Aangezien er heel veel tijd, moeite en (vooral) geld in is gestoken, willen de producenten er weel het maximale uithalen.

Kaskraker

Samen met de Fast & Furious franchise is James Bond een van de populairste film-franchises. Sowieso voor wie een beetje benzine in de aderen heeft stromen zijn het van de spectaculaire kaskrakers die je graag in de grote zaal ziet. De laatste bond-film, Skyfall, was goed voor meer dan een miljard aan box office gelden. Wat dat betreft is het volkomen begrijpelijk dat men met de nieuwe James Bond film geen risico’s wil nemen.