Hier moet je op letten bij het kopen van een occasion

Als je gaat kijken bij een particulier of bedrijf met een occasion in de aanbieding, moet je goed voorbereid zijn. Waar moet je nou eigenlijk op letten als je een tweedehands auto gaat kopen?

Stel je wensen en eisenpakket zorgvuldig samen.

Dit lijkt heel erg makkelijk, maar vaak gaat het hier mis. Zie het als boodschappen doen terwijl je trek hebt. Schrijf voor jezelf de wensen en eisen op die jij aan een auto stelt. Denk aan prijs, brandstof, maximaal aantal kilometers en welke opties je echt wil hebben. Op basis daarvan kun je een shortlist maken.

Tips: wees realistisch, houd 15% van het budget voor onvoorziene kosten,

Het mooie van Marktplaats is dat er heel veel aanbod is maar ook allerlei soorten aanbieders zijn. Elk met zijn eigen karakteristieken:

Merkdealer

De merkdealer behoeft geen betoog. Naast nieuwe auto’s verkopen ze vaak ook gebruikte auto’s. Vaak zijn dit relatief jonge auto’s met redelijk weinig kilometers. Het komt geregeld voor dat auto’s van de merkdealer onder een occasion-label vallen. Dan weet je zeker dat je auto op veel punten gecontroleerd is en heb je 12 tot wel 24 maanden garantie. Eigenlijk heeft de merkdealer maar één nadeel: ze zijn verreweg het duurst.

Specialist

Deze categorie zie je in Nederland steeds meer opkomen. De Specialist houdt zich vaak bezig met één merk (bijvoorbeeld Mercedes-Benz), modellen van één concern (Volkswagen, Audi en Seat) of een bepaald type auto. Denk aan youngtimers, elektrische auto’s, supercars of Amerikaanse pickups. Qua kennis en service scheelt het niet eens zo heel veel met de merkdealer. Je hebt alleen geen erkende garanties, dus controleer bij de betreffende specialist hoe het geregeld is. Qua prijs moet je geen koopjes verwachten. De specialist is vaak goedkoper dan de merkdealer, maar het scheelt niet veel.

Keurmerk garage

In relatief korte tijd zijn er enorm veel universele garages bijgekomen. Vaak zijn het voormalig dealers waarvan hun dealerschap is verlopen c.q. ontnomen in verband met schaalvergroting. Er is vaak gewoon een showroom en werkplaats zoals bij een gewone dealer. Vaak zijn deze garages aangesloten bij een erkend label als Checkstar Network of Bosch Car Service. Qua prijzen zitten deze vaak onder de dealer en specialist. Als het om garantie gaat ben je meestal aangewezen op de Bovag garantie.

Universele Handelaar

Het goedkoopste bedrijf om een auto te kopen is bijna altijd de universele handelaar. Vaak zijn de auto’s wat ouder en hebben ze meer kilometers gelopen, maar dat hoeft niet per se. Wel is het vaak zo dat je qua garantie en service het minste hoeft te verwachten.

Particulier

Als laatste optie is er de particulier. De prijzen bij een particulier zijn over het algemeen verreweg het laagst. Qua zekerheid heb je bij de particulier vaak niet eens een geschreven overeenkomst om op terug te vallen. Garantie? Alleen als er nog van een restant fabrieksgarantie sprake is.

Selecteren uit het aanbod

Dan is het tijd om een selectie te gaan maken tussen de auto’s die je wenst. Bij Marktplaats kun je ook zoeken op locatie. Dan zie je ook welke auto’s in de buurt staan, het heeft geen zin om 250 kilometer op en neer te rijden om een paar honderd euro (mogelijk) te besparen.

De volgende stap is het daadwerkelijke vooronderzoek. Het is in feite alles checken wat je vanaf je bureau of bank kunt controleren. Als je een bepaald type auto zoekt, ga op zoek naar de aandachtspunten van dergelijke auto’s. Bijna elke auto heeft er wel een paar, het is goed om deze in kaart te brengen. Dit kan via de Autoblog Aankoopadvies video’s en artikelen, waar je precies ziet waar je op moet letten. Gaat het om een héél specifieke type, dan kan het nooit kwaad om een gespecialiseerd internet forum te bezoeken. Lees ook de tests en reviews zodat je een beeld hebt wat je van de auto kunt verwachten en wat de specifieke aandachtspunten zijn.

Waar ga je jouw occasion kopen?

De tweede stap in het vooronderzoek is om de verkopende partij onder de loep te nemen. De kans bestaat dat je uiteindelijk een enorm bedrag over gaat maken, dus zorg ervoor dat je weet met wie je te maken krijgt. Naast de bedrijfspagina op Marktplaats en de score, bezoek ook even de website van de desbetreffende verkoper voor een indruk. Via GoogleReview kun je eenvoudig zien hoe het bedrijf door klanten gezien wordt. Let op: elk bedrijf heeft weleens een ontevreden klant of een juist een extreem tevreden klant: kijk dus vooral naar het gemiddelde. Wees realistisch met je verwachtingspatroon.

Eindelijk een goed beeld? Tijd om te bellen! Mailen kan ook, maar met geautomatiseerde berichten en overvolle mailboxen kan het vaak even duren voordat iemand reageert. Er zijn gelukkig goede alternatieven. Tegenwoordig hebben veel bedrijven ook een mobiele website met een directe link naar WhatsApp. Telefoneren is echter altijd het meest effect.

Telefonische checklist

Om teleurstelling te voorkomen voordat je in de auto stapt, maak even een vragenlijst / checklist voor jezelf. Welke informatie wil c.q. moet je weten voordat je gaat kijken.

Staat de auto nog te koop?

Is de advertentie correct (prijs, km-stand, opties die je belangrijk vindt)

Hoe is de conditie (is er in gerookt? Zijn er deukjes, krassen, schades?)

Onderhoudshistorie: is deze aanwezig, wanneer komt de eerstvolgende beurt?

Is een proefrit mogelijk?

Is een aankoopkeuring mogelijk?

Natuurlijk zal de verkopende partij de auto willen verkopen. Het is dus mogelijk dat je heel algemene antwoorden krijgt als: “Gezien de kilometerstand is de auto nog behoorlijk netjes”. Een specifieke vraag levert specifieker antwoord op. Mocht je een particulier bellen, geef altijd aan dat je belt voor ‘de auto die te koop staat’. Als het antwoord is “welke auto?”, dan weet je dat de kans erg groot is dat je te maken hebt met een handelaar die zich voordoet als particulier.

Bij een handelaar, garage of dealer is het natuurlijk ook verstandig om even te bellen. Dan kunnen zij de auto klaarzetten. Soms staat een auto helemaal achteraan in de showroom. Daar wil je niet op wachten.

Altijd proefrit bij tweedehands auto kopen!

Geef ook aan dat je graag een proefrit wil maken. Nu zijn niet alle verkopers er even happig op dat men een proefrit wil maken. Opmerkingen als : ‘Dat kan, maar dan maken we de papieren eerst in orde’, zouden direct een rode vlag moeten zijn. In principe is dat voldoende om de koop niet door te laten gaan. Soms is terughoudendheid van de verkoper wel begrijpelijk, zoals wanneer het een hele snelle, dure of zeldzame auto of een combinatie ervan betreft.

Via de RDW kan elk bedrijf groene platen aanvragen voor proefritten, dus dat excuus zou je ook moeten waarschuwen. Zorg dat je van te voren even een route hebt uitgestippeld met stadsverkeer, een stukje onverhard of klinkerweg en een stukje snelweg. Geef bij de verkoper aan welke route je gaat maken. Totdat jij getekend hebt, is het immers nog zijn eigendom.

In de stad kun je kijken hoe de koppeling werkt en of de auto prettig te manoeuvreren is en hoe de auto zich gedraagt met drempels of stoepranden. Probeer altijd een stukje onverhard te vinden (natuurlijk niet overal mogelijk). Dit hoeft niet per se comfortabel te zijn, maar het is de bedoeling dat je geen nare bijgeluiden hoort. Op de snelweg kun je voelen of de motor goed oppakt en voldoende kracht levert. Tevens kun je goed de stabiliteit en uitlijning testen. Mits verantwoord, probeer de remmen. Niet zozeer een noodstop, maar een paar keer redelijk goed remmen om te controleren of de auto niet naar een bepaalde kant trekt.

Dan het belangrijkste onderdeel: de inspectie. Dit kun je doen tijdens je proefrit of tijdens de bezichtiging van de auto. Zorg dat je zelf voldoende tijd hebt. Na werktijd ‘even kijken’ is nooit handig. Zorg dat je de afspraak maakt voor een tijdstip overdag.

Controleer de buitenkant:

Controleer het koetswerk. Hoe zit in de auto in de lak? Zijn er krasjes? Deukjes? Komt dit overeen met hoe de auto online ‘overkwam’? Het hoeft zeker geen probleem te zijn, maar beraam wel de kosten als je het zou willen verhelpen.

Wielen: controleer de banden op merk, type, bouwjaar en staat. Het is logisch dat de banden niet nieuw zijn, maar het liefst heb je merkbanden met een recht afgesleten profiel.

De velgen controleren op stoepbrandschade. Controleer ook de loodgewichten: als dat tot zo’n 30 gram is, is er niets aan de hand. Heeft de auto veel plakgewichtjes of zelfs op meerdere locaties op de velg, dan is het uitbalanceren heel moeilijk gegaan en is er iets met de band, velg of naaf.

Remmen: op de remmen kan heel snel vliegroest ontstaan. Zeker als een auto een paar weken buiten stilstaat. Met een paar keer goed remmen is dit er weer af.

Verlichting: heel eenvoudig, check of alle lampen het doen naar behoren.

Check de motor

Motorruimte. Ook als je niet technisch onderlegd bent, kun je wel degelijk een inspectie uitvoeren. Lekt er olie? Zitten alle draden, pijpen en buizen vast? Is er veel vocht? Is het smerig, of juist zeer glimmend en overduidelijk net enorm opgepoetst? Zit de bodemplaat er nog onder. Is het koelvloeistof mooi helder van kleur? Zit er voldoende olie in? Hoe donker is de olie?

Inspecteer het interieur:

Opties, opties, opties. Auto’s worden telkens luxueuzer en complexer. Al deze dingen kunnen ook stuk gaan. Check dus van te voren of echt alles werkt.

Bekleding: bij elke auto slijt de bekleding. Dat is normaal. Kijk wel of het in verhouding staat met de kilometerstand. Let bij het instappen of de stoel daar niet beschadigd is. Controleer ook de hemelbekleding, deze is bijna niet te vervangen of schoon te maken.

Kijk in het dashboardkastje en controleer de boekjes en/of rekeningen. In sommige gevallen is er wel een mapje, maar niet met alle documenten erin. Als het boekje niet is ingevuld, controleer dan de rekeningen.

De kopende partij heeft juridisch gezien een ‘informatieplicht’. Dit betekent dat je van te voren de auto goed moet onderzoeken en dat je letterlijk moet vragen: “Heeft de auto gebreken?”. Stel deze vraag vooral bij specifieke en dure onderdelen: met name motor en bak. Zoals de koper een informeringsplicht heeft, heeft de verkoper een meldingsplicht. Dit is eveneens een reden om met minimaal een extra persoon te gaan.

Alles naar wens? Onderhandelen maar

Dan is het tijd om te gaan onderhandelen. Hierover zijn complete boeken geschreven. Op verjaardagen hoor je de mooiste verhalen over hoe iemand 30% of meer korting heeft weten te bedingen. Wees voor je zelf realistisch, uiteraard. Bepaal voor jezelf wat je een acceptabele prijs vindt. Het heeft normaal gesproken geen zin om 10.000 euro te bieden op een auto van 17.500 euro. Neem alles mee van je inspectie en proefrit. Als er dingen mis zijn, benoem deze ook. Gebruik het als een troef bij de onderhandelingen.

Let op: laat je nooit druk opleggen, als er meerdere gegadigden zijn en je daardoor onder druk een keuze moet maken. Wees dan ook niet bang om de koop aan je voorbij te laten gaan. Ook bij tactieken als: “Morgen komt er een stel uit Limburg voor kijken en als ze hem komen dan gaat ‘ie gelijk mee”, gewoon laten gaan. Het zal niet de eerste keer zijn dat de auto alsnog onverkocht blijft.

Korting, gaan voor het maximale?

Een autobedrijf heeft normaal gesproken marge tussen de verkoop- en inkoopprijs. Een gedeelte hiervan kan hij weggeven als korting of boven op de handelsprijs van de inruilauto doen. In dit geval gaan we ervan uit dat er geen inruilauto is. Maximale korting is natuurlijk fantastisch, maar wil je wel maximale korting? In sommige gevallen is dat namelijk niet het verstandigst. Probeer in plaats van maximale korting, juist een beurt, reparatie of accessoire te bedingen.

Als je een trekhaak, winterbanden, grote beurt nodig hebt en een kleine schade wil repareren, kun je dat vaak beter bij de koop bedingen. Het kost jou als particulier meer dan het de garage kost. Voor beide partijen beter, dus. Zeker aangezien je die kosten toch wel ging maken. Ook is het prettig om meteen een halfjaar onbezorgd te kunnen rijden met de auto.

Koopovereenkomst aanschaf occasion

Maak duidelijke afspraken over de beurt, APK en reparaties. Let daarbij op dat er staat dat het onderdeel ‘gerepareerd’ wordt en niet ‘er wordt naar gekeken’. Alle afspraken moeten bij aflevering goed te controleren zijn. Het kan zijn dat de verkopende partij een aanbetaling wenst. Deze moet redelijk zijn. Denk aan een relatief klein bedrag tot 250 euro. Sommige handelaren vragen een aanbetaling van 50%. Loop direct weg als dat wordt gevraagd.

Pas als alle afspraken duidelijk zijn, dan geef je een hand en teken je de papieren. Let op: een mondelinge afspraak is bindend, maar erg lastig hard te maken. Zet daarom alle afspraken op de koopovereenkomst. Als alle punten zijn behandeld kun je tekenen. Gefeliciteerd, u heeft net een auto gekocht!

Ophalen van je auto

Mochten er dingen aan de auto moeten gebeuren, zorg dat de garagehouder een realistische tijd heeft om eraan te werken. Neem bij het ophalen van de auto altijd een kopie van de koopovereenkomst mee. Het origineel laat je thuis.

Als je de auto ophaalt, controleer of alle afspraken zijn nagekomen. Mocht er iets niets goed verholpen of aangepakt zijn, maak daar dan meteen een afspraak over. Vaak moet het geld van te voren op de rekening staan of moet het betaald worden bij het ophalen van de auto. Check van te voren welke bank de verkoper heeft. Vaak kun je per direct geld overmaken. Het kan zijn dat je een tijdelijk limietverhoging moet aanvragen. Dat moet sowieso bij het pinnen van hogere bedragen. Contante betalingen dienen voorkomen te worden. Het is niet meer van deze tijd en brengt nodeloos veel risico’s met zich mee.

Sommige euvels komen pas iets later naar boven. Informeer de verkopende partij direct dat er iets mis is. Dit hoeft zeker niet expres gebeurd te zijn, dus geef altijd de kans aan de verkoper om het euvel te verhelpen. Succes!

Autoblog heeft een partnership met Marktplaats.nl . Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Marktplaats.nl