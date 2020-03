Autoblog on Tour: Genève Roadshow – Deel 3

De Autosalon van Genève gaat niet door, dus gaat Autoblog naar het nieuws toe. In Autoblog on Tour: Geneve Roadshow bezoeken we de merken om het autonieuws te bespreken.

In dit derde deel komt onder andere de Volkswagen Golf GTI voorbij. Ook de andere gepeperde GT-modellen, de GTD en de GTE, bespreken we. Ook staan we stil bij de lange, luxe nieuwe limousine van DS Automobiles, de DS9.

Een andere spraakmakende auto die in Genève zou hebben gestaan is de BMW i4 Concept. We gingen bij BMW Nederland langs om over deze auto te praten. Hier komt ook het overige nieuws van BMW ter sprake.

Bekijk ook deel één en deel twee van deze videoreeks.