Porsche: Elektrische supercars zijn saai

Wie elektrische supercars van Porsche verwachtte, zal niet blij zijn met deze uitspraak.

Een jaar of zes geleden was daar ineens de Porsche 918 Spyder. Een topmodel voor Porsche waar de 4.6 liter V8 wordt versterkt door een set flinke elektromotoren. In totaal leverde de auto daarom bijna 900 pk. Niet alleen was het zo ongeveer de snelste auto des tijds, door zijn groene randje was het ‘de auto van de toekomst’.

Hybrides redden het echter niet meer als ‘toekomstige’ supercars, zo bewijzen de volledig elektrische Rimac C_TWO, Pininfarina Battista en Tesla Roadster, bijvoorbeeld. Kan Porsche inspelen op deze nieuwe garde hypercars? Dat kan, maar dat gaat niet gebeuren, aldus Porsche-ingenieur Michael Mauer. Kneiterharde uitspraak: elektro-hypercars lijken allemaal op elkaar volgens de Duitse ingenieur.

Wat hij daarmee bedoelt is dat eigenlijk alles wat zichzelf ‘supercar’ en ‘elektrisch’ noemt is uit dezelfde ingrediënten bestaat. Karrenvrachten aan pk’s en koppel, enorm lage acceleratietijden, en het is allemaal niet zo lastig om uit te voeren. Bovendien zijn de auto’s altijd zwaarlijvig door gigantische accupakketten.

Een rivaal voor deze elektrische supercars van Porsche komt er dus niet. Mauer wil liever het elektrische segment wat meer ‘sportief’ maken. Kijken hoe je lichtgewicht integreert in een elektrische sportwagen. Dat vindt Porsche een leukere uitdaging.

Wanneer komt die 918-opvolger dan? Nog niet nu. Ook heeft Mauer het over een einde aan het SUV-tijdperk, want elektrische auto’s moeten gestroomlijnd zijn. SUV’s zijn dat niet. U ziet het: Mauer denkt graag anders. (via Autocar)

Image-credit: mooie foto’s van een 918 Spyder, via Autojunk.