Deze bedrijfswagen is 26 jaar oud, en toch helemaal nieuw

Waarom iets veranderen als het nog verkoopt? Deze bedrijfswagen is daar een uitstekend voorbeeld van.

Je misschien denken dat we het over een Land Rover Defender hebben. Of een Mercedes G-klasse, of misschien wel een Lada. Niets van dit alles. Sterker nog, we moeten de oversteek maken naar de andere kant van de plas.

In de Verenigde Staten verkoopt men namelijk de Chevrolet Express al een eeuwigheid. 26 jaar om precies te zijn. Als je een keer in het land van The Donald bent geweest dan heb je er ongetwijfeld eentje gezien. Deze niet bepaald kleine bestelbussen worden veelvuldig gebruikt als shuttlevervoer. Vanaf de luchthaven naar de dichtstbijzijnde locatie om je huurauto op te halen bijvoorbeeld.

Als we naar de gebruikte motoren kijken zijn de busjes niet bepaald duurzaam of milieuvriendelijk. Dat waren ze vroeger niet en dat zullen ze ook in de toekomst niet zijn. Volgens GM Authority mag de Express nog even mee, maar krijgt het busje wel een nieuwe krachtbron.

De oude 6.0-liter V8 moet het veld ruimen voor een nieuwe 6.6-liter V8. Ja dat lees je goed. Van A naar B voor de dagelijkse werkzaamheden met een lel van een achtcilinder onder de kap. In de VS kan dit anno 2020 nog prima. Het blok is goed voor zo’n 400 pk en 629 Nm koppel. Deze Express komt met een zestraps automaat.