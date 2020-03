Autoblog on Tour: Genève Roadshow – Deel 4

De Autosalon van Genève gaat niet door, dus gaat Autoblog naar het nieuws toe. In Autoblog on Tour: Geneve Roadshow bezoeken we de merken om het autonieuws te bespreken.

In dit vierde deel van onze roadshow bespreken we de snelste speeltjes die in Genève zouden staan. Een belangrijke is bijvoorbeeld de gloednieuwe Porsche 911 Turbo. De 992 met nóg meer paardenkrachten in vergelijking met zijn voorganger. Een tandje te gek of nog acceptabel te rijden? De toekomstige rijtest zal daar een antwoord op geven.

In de categorie extreem exclusief onthulde Bentley de Bacalar. Een speedster met het uiterlijk van een conceptauto, maar dit model gaat daadwerkelijk in deze vorm in productie!

Verder in dit deel bespreken we het bijzondere nieuws van Koenigsegg. Naast een gepeperde variant van de Jesko, kondigde het merk ook een compleet nieuw model aan in vorm van de Gemera.

Uit de koker van Kia had de nieuwe Sorento moeten komen. Een (plug-in) hybride SUV uit Korea die ook hier in Europa verkocht gaat worden. Kia gaat de auto in een later moment echt uit de doeken doen.