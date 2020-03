Nederlandse prijs Audi RS 5 bekendgemaakt

De vernieuwde Audi RS 5 heeft een prijskaartje gekregen. Dit mag je lappen voor de 450 pk sterke Coupé en Sportback.

Eind vorig jaar kondigde Audi een facelift aan voor de RS 5 Coupé en de RS 5 Sportback. De auto’s moeten dit kwartaal op de markt komen en een prijs was tot op heden nog niet bekend. Daar is vandaag verandering ingekomen. De prijzen zijn bekendgemaakt en de orderboeken zijn geopend.

Powerrr

We beginnen even bij het begin. De RS 5 heeft een 2.9-liter V6 onder de motorkap, goed voor 450 pk en 600 Nm koppel. De motor is altijd gekoppeld aan een achttraps tiptronic-automaat. De Audi’s sprinten in 3,9 seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op 280 km/u. Het is bijna overbodig om te zeggen dat de Audi uiteraard Quattro vierwielaandrijving heeft.

Enkele opvallende kenmerken met deze facelift zijn de nieuwe koplampen, bumpers en velgen. Standaard staat de RS 5 op 10-spaaks 19-inch velgen. Tegen betaling kun je ook 20-inch krijgen in drie varianten. Kekke kleurtjes zijn er ook. Wat te denken van bijvoorbeeld mat brons op je 20-inch schoenen.

De prijs

Allemaal leuk en aardig, maar wat kost dat dan? Nou, de vernieuwde Audi RS 5 Coupé staat voor 129.740 euro op de stoep. De Sportback is met 129.340 euro enkele honderden euro’s goedkoper. Audi kennende begint hier de pret pas. In de configurator kun je losgaan om de prijs verder omhoog te krijgen.

Concurrentie

De Audi RS 5 concurreert met de Mercedes-AMG C63 en de BMW M4. Laatstgenoemde begeeft zich in het laatste stadium van zijn leven. De verwachting is dat eind dit jaar BMW de nieuwe 4 Serie gaat introduceren, met een nieuw M-kanon in 2021. De M4 is wel het goedkoopste van het stel. De heetste 4 Serie is er vanaf 128.719 euro. De C-klasse AMG Coupé is door zijn 4.0 V8 met 141.594 euro het duurste van dit trio.