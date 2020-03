Brabus GLS is het tegenovergestelde van asociaal

Deze subtiele tuning van Brabus laat zien dat een Mercedes GLS niet schreeuwerig hoeft te zijn.

Laten we eerlijk zijn. De producten van Brabus kunnen soms behoorlijk de aandacht trekken. Het zijn niet alleen maar schreeuwerige producten wat de Duitse tuner naar buiten brengt. Neem nu deze Mercedes GLS.

Voor de autosalon van Genève had Brabus onder andere deze GLS in petto. De ruime SUV van Mercedes-Benz is subtiel aangepakt. In de basis hebben we het over de GLS als 400 d. De auto is voorzien van de Brabus PowerXtra D40 chip.

Het resultaat is een keurige stijging van het vermogen. Normaal gesproken heeft een GLS 400 d de beschikking over 330 pk en 700 Nm koppel. Brabus maakt hier 370 pk en 750 Nm koppel van. De zescilinder turbodiesel past prima bij een auto als de GLS en geeft door de tuning net even dat extra zetje in de rug.

Dankzij de tuning sprint de GLS nu in zes seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 243 km/u. Enkele kenmerken aan de buitenkant zijn de Brabus badges, de kleine achterspoiler en de nieuwe velgen. Je kunt tot 24-inch groot gaan en het dus zo gek maken als je zelf wilt. In het interieur zijn Brabus vloermatten, logo’s in de stoelen en een Brabus deurlijst te vinden. Het materiaalgebruik in deze GLS is een combinatie van leer en alcantara.