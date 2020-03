Autoblog on Tour: Genève Roadshow – Deel 5

De Autosalon van Genève gaat niet door, dus gaat Autoblog naar het nieuws toe. In Autoblog on Tour: Geneve Roadshow bezoeken we de merken om het autonieuws te bespreken.

Dit is het vijfde en laatste deel van onze Autoblog on Tour: Genève Roadshow. In dit laatste deel gaan we het hebben over het nieuws van Toyota en Lexus. Toyota, omdat ze een retegave hot hatch lanceren in vorm van de Yaris GR. Lexus, omdat de UX 300e een belangrijk model gaat zijn voor de leaserijders in Nederland.

Verder komt Audi’s nieuwe A3 aan bod. Daarnaast was er nieuws in vorm van een snellere e-tron. Ook Cupra zou nieuws meenemen naar Genève in vorm van de Formentor. Dit en meer in het vijfde deel van onze tour!