Speciale Bentley Mulliner wordt nog specialer

Deze Bentley is zo speciaal dat er maar eentje van is.

Je moet wat om je te onderscheiden. Bentley tegenwoordig ook. Vroeger was het vrij simpel. Ze hoefden alleen maar een corpulente Azure te bouwen en klaar was Kevin. Tegenwoordig is een Bentley Continental GT Convertible erg populair. Daarbij wil iedereen die er eentje koopt uniek ook nog eens uniek zijn. U begrijpt de tegenstelling.

Mulliner

Gelukkig is daar Mulliner. Deze week was deze specialistische divisie van Bentley in het nieuws met de gloednieuwe Bacalar. De Bacalar is in feite een Continental GT Convertible, maar dan met een compleet unieke koets. Zie het als een soort Speedster voor de ultrarijken. Ultrarijk zeggen we expres omdat de auto 1.500.000 pond moet gaan kosten. Er worden dan ook maar een handjevol van gebouwd.

Equestrian Edition

Deze speciale Bentley Continental GT Convertible Equestrian Edition is ook gebouwd door Mulliner. Equestrian is het woord voor ruiter, een soort paardenautomobilist, zeg maar. De auto is geïnspireerd op een beroemde paardenracebaan. De auto is samengesteld door de Bentley Bristol afdeling. De speciale Bentley heeft dus ook diverse verwijzingen naar de hippische sport.

Spruce

Uniek aan de Equestrian Edition is de kleur, genaamd ‘Spruce’. Het is een bijzondere, groene tint die erg goed staat op de Continental. Er is gekozen voor het ‘Black Specification’-pakket. Normaal gesproken staat dat een beetje ‘sjonnie’, maar op deze Continental kan het. Waarschijnlijk omdat de ‘echte’ Bentley’s van vroeger (dus niet die gerebadgde Rollsen) relatief weinig chroomwerk hadden. Aan de andere kant: de zwarte velgen detoneren wel enigszins op deze speciale open Bentley.

Mulliner Collections

De speciale Bentley Continental GT Convertible Equestrian Edition is onderdeel van de Mulliner Collections afdeling. Mulliner zal gaan werken met drie portfolio’s. De eerste is Mulliner Classic. Dit is de afdeling waar alle klassieke Bentley gerestaureerd worden. Dan is er Mulliner Coachbuilt, dat auto’s als de Bacalar zal bouwen. Ten deerde is er dus Mulliner Collections, dat verantwoordelijk is voor speciale edities op basis van reguliere productie Bentley’s. Van de Bentley Continental GT Convertible Equestrian Edition is er slechts één op de hele wereld. Kijk: ben je tóch helemaal uniek!