Aston Martin gaat stoppen met AMG V8

Huh? Maar die AMG heerlijkheid verdeeld over acht cilinders hebben ze toch maar net? En hoe zit het dan met de V12?

Aston Martin is een relatief klein merk als je het vergelijkt met de ‘Grote Autofabrikanten’. Echter, als je het merk vergelijkt met andere sportwagenbouwers, dan is het weer best een aardig grote jongen.

Bij kleine fabrikanten is het duidelijk: koop motoren in bij andere fabrikanten. Dat zien we bijvoorbeeld bij Lotus (Toyota), Morgan (BMW) en BAC (Cosworth). Maar Aston Martin zit er een beetje tussenin. Het merk heeft een eigen V12, maar leent de V8 motoren van Mercedes-AMG.

AMG V8

Aston Martin gebruikt de motoren in een drietal modellen: de V8 Vantage, DB11 en DBX. Precies, in de drie belangrijkste modellen dus. De toekomst van de motoren is echter niet zo zeker als het lijkt. Mercedes-AMG is namelijk van plan om de motor te vervangen door een viercilinder plug-in hybride, goed voor meer dan 600 pk.

Géén viercilinder

Nu is dat vermogen voldoende, maar Aston Martin wil geen viercilinder, ondanks dat de V8 Vantage DTM wel degelijk een vierpitter is. Deze wordt door HWA (in opdracht van Mercedes-AMG) gebouwd. Tegen het Amerikaanse Car & Driver laat Aston Martin CEO Andy Palmer weten wat de plannen zijn. Die bevestigt dat een viercilinder Aston Martin niet tot de mogelijkheden behoort. AMG bleek uiterst transparant met de plannen, maar voor Aston Martin is de invulling van die plannen niet goed.

V6 hybride

Dus wat moeten ze dan? Aston Martin heeft de meeste modellen vrij lang in productie, net als andere sportwagenfabrikanten. Als er geen V8 van AMG is en viericlinders geen optie zijn, moet Aston Martin iets anders doen. Het antwoord is verrassend simpel, het merk zal zijn eigen 3.0 V6 hybrides gaan bouwen en gebruiken.

Deze motoren staan al gepland voor de Valhalla en Vanquish. Het zou voor het eerst zijn dat er een Aston Martin met een V6 op de markt komt. Wel heeft heeft Aston Martin heel veel ervaring met zescilinders. De DB4, DB5 en DB7 waren allemaal verkrijgbaar met en zes-in-lijn motor. Palmer ziet met een V6 meer kansen om de motor een Aston Martin-waardig karakter te geven dan met een viercilinder. Qua vermogen en koppel zijn er geen uitdagingen, maar het gaat heel specifiek om het geluid en de beleving.

Goed nieuws voor V12

Dan is er ook goed nieuws: de V12 blijft nog even. Deze wordt door Aston Martin zelf gebouwd. Palmer begrijpt dat deze motor niet het eeuwige leven heeft, maar zolang het kan wordt de motor aangeboden. Ondanks dat de regelgeving in Europa erg streng is, geet Palmer aan dat er veel markten zijn waar dergelijke motoren gewoon kunnen. Hetzelfde geldt voor de ban op auto’s met een verbrandingsmotor. Buiten Europa zal er voldoende vraag zijn om de auto’s te kunnen verkopen.