Thierry Baudet verruilt zijn Saab voor een dikke Ferrari

Je kunt veel zeggen over Thierry, maar niet dat hij geen smaak heeft.

Er zijn mensen die een Ferrari kunnen betalen en er misschien ook een zouden willen, maar er toch geen kopen. Je ziet bijvoorbeeld nooit een politicus rondrijden in een Ferrari. Want ja, daar win je geen stemmen mee.

Thierry Baudet denkt daar echter – zoals bij heel veel onderwerpen – anders over. Hij gaat namelijk wél in een Ferrari rondrijden. Een zwarte handgeschakelde 550 Maranello om precies te zijn, met een custom uitlaat.

Voordat jullie Thierry ervan verdenken dat hij de auto heeft aangeschaft met Russische roebels: hij heeft ‘m niet gekocht. Hij heeft een dealtje gesloten met een autobedrijf waardoor hij een maand rond kan rijden in deze Ferrari 550 Maranello.

Dit doet hij natuurlijk niet omdat hij het zelf leuk vindt, nee, dit is allemaal om het Forum te promoten. Want wat is een betere manier om het volk over te halen, dan in een dikke auto rond te rijden die ze niet kunnen betalen? Daarom gaat Thierry met de auto door het hele land toeren.

We hebben trouwens al eens eerder over deze auto geschreven. In 2020 was het namelijk de goedkoopste Ferrari 550 van Marktplaats. De auto stond destijds te koop voor €71.500, met een kilometerstand van 93.017 km. Nu dus aan Thierry de eer om ‘m over de ton te rijden.

Het is overigens geen geheim dat Baudet een autoliefhebber is. Zo bezat hij in het recente verleden een Jaguar E-Type Coupé. Tegenwoordig rijdt hij een iets bescheidener auto, namelijk een Saab. Dat wil zeggen: nadat hij zijn Ferrari weer heeft ingeleverd.