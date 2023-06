Bevallige actrice hoopt dat Max Verstappen degradeert

Deze Australische actrice noemt onze held Max Verstappen een baby en hoopt dat hij degradeert.

Max Verstappen is bezig met een gigantische zegereeks die van geen ophouden weet. Onze held won zes van de eerste acht races dit seizoen en is eigenlijk alweer wereldkampioen. Nou ja goed, dat was hij al voor het seizoen toen bleek dat Red Bull andermaal de beste auto gebouwd heeft. U las het hier uiteraard weer als eerst. De volgende race is in Maxmanië Oostenrijk, dus dan weet je het wel…

De nu drievoudig kampioen heeft in theorie alleen nog wat te duchten van teammaat Perez. Deze heeft nu 69 (noice) punten minder dan Verstappen. Dat is bijna drie volledige racezeges. Max kan bij wijze van spreken zijn been breken, revalideren en daarna alsnog de titel pakken. Wij klagen uiteraard niet, maar moeten ook toegeven; het wordt zo wel een beetje saai. Is dit werkelijk zoveel anders dan toen Schumacher of Hamilton praktisch elke race won?

Maar ja, Max is gewoon de beste man in de beste auto en daar moet je hem -net als die andere twee destijds- de credits voor geven. Dat doen ook heel veel mensen. Echter houdt niet iedereen van Max’ succes. Zo heeft Claire Holt keihard uitgehaald naar onze held. Zij noemt hem een morrende baby. De actrice spreekt tevens openlijk de wens uit dat, zoals Sjaak Swart zou zeggen, Max Verstappen degradeert. Of in dit geval; dat hij snoeihard wordt ingemaakt door Sergio Perez:

He [Verstappen] is a grouchy baby and I’d like Checo to kick his ass. Claire Holt, speelde ooit ergens een vampier

De uitspraak kwam de Australische op nogal wat gedoe te staan. Max’ fans voelden zich geroepen de steenrijke 25-jarige drievoudig F1 kampioen te verdedigen tegen Claire. Hierop heeft Claire andermaal gereageerd:

I Stand by What I Said. Claire Holt, was in 2021 nog wel voor Verstappen tegen Hamilton

Waarvan akte.